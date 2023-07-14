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【新加坡醜聞】新加坡爆出近40年最高級官員貪污案　當地第24大富豪王明星收逮捕令

宏觀解讀 16:51 2023/07/14

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【新加坡醜聞】新加坡爆出近40年最高級官員貪污案　當地第24大富豪王明星收逮捕令

新加坡爆出近40年來最高級官員貪污案，繼本周要求交通部長易華仁（S. Iswaran）停職調整反貪調查，新加坡上市的旅店置業（Hotel Properties）周五披露，收到貪污調查局（CPIB）要求，公司需提供有關主要股東王明星（Ong Beng Seng）與易華仁之間的訊息，並向王明星發出逮捕令。

王明星為旅店置業執行董事，據《福布斯》排行榜，王明星身家約有17.5億美元，為當地第24大富豪。

旅店置業表示，王明星已經保釋在外，提供CPIB所需訊息，並「充分配合」該機構的調查。該公司股價一度下跌7%，創2020年3月以來最大單日跌幅。

王明星周五開始出國，返回新加坡後會把護照交給CPIB，而CPIB目前尚未對王明星提出任何指控。

新加坡當局未有交代易華仁所涉貪腐案詳情

CPIB周三表示，該局正在約談易華仁，作為案件調查一部分，但未有提供更多細節。總理辦公室周四告訴當地媒體，易華仁將繼續留在新加坡，休假期間不會獲得任何官方資源，也不可進入政府大樓。
 

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