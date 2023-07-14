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巴菲特妻出席億萬富翁夏令營 呻31元一杯咖啡太貴

環球社會熱點 17:10 2023/07/14

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股神巴菲特（Warren Buffett）一向出名節儉，據報其太太Astrid與其志同道合。她據報出席億萬富翁夏令營（summer camp for billionaires）期間，向工作人員抱怨一杯售價4美元（約31.2港元）的咖啡太貴。

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一年一度的億萬富翁夏令營本周已在美國愛達荷州（Idaho）太陽谷（Sun Valley）召開，出席者包括92歲的巴菲特及其77歲太太Astrid。

《福布斯》引述消息人士報道，雖然巴菲特身家逾1,150億美元（約8,970億港元），但其太太卻在渡假村抱怨一杯4美元的咖啡太貴，指同樣的價格可以在更平價地方買到一磅咖啡（could get a pound of coffee）。

《華盛頓郵報》亦指，渡假村的確有一間名Konditorei的奧地利式咖啡店，其提供最便宜含咖啡套餐要價為4美元。一杯冷萃咖啡最低要價為5.5美元（約43港元），而兩杯以黑朱古力、辣椒及肉桂等材料調配的特濃咖啡套餐售價則為6美元（約46.8港元）。

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巴菲特將於下月年滿93歲，據報現時平衡力開始出現問題。他現時仍居住在出生地奧馬哈（Omaha），住所是他於1958年以3.15萬美元（約24.57萬港元）購下。

據報巴菲特十分節儉，曾收集優惠券，以折扣價格購買被冰雹損毀的汽車，及在麥當勞買早餐。

Astrid Buffett 婚前原名Astrid Menks，經常陪同巴菲特出席會議。兩人於2006年結婚，當時巴菲特76歲，女方60歲。

兩人實際上數十年前開始約會，當時巴菲特首任太太Susan Thompson依然在世。Susan Thompson於2004年離世，生前已得悉丈夫和Astrid關係，並給予祝福。

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責任編輯：李俊儀

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