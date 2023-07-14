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【職場趣聞】公司生意差需要裁員 鼓勵同事考慮自願離職 同事自願離職但被拒 ? 點解 ?

理財智慧 17:24 2023/07/14

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經濟差，企業生意不佳，有時都難免需要裁員，但奇怪的是鼓勵同事自動離職後，有同事和應老闆的建議，但最終被拒。近日在社交平台有網友分享，公司生意差，老闆鼓勵同事自願離職，因而有位Reception 同事自願離職，但公司人事部卻不批準，並表示，公司沒有計劃裁這個位置，其他同事知道後表示不滿。

另一方面，公司生意差計劃裁員，應該要賠錢予同事而非鼓勵同事自願離職。在這個情況下，如同事自願離職但被拒，可能有這些原因：

人手短缺：公司可能在某些部門或職位上出現人手短缺的情況，因此無法批准同事的自願離職申請。

保留關鍵員工：公司可能不希望失去某些關鍵員工，因為他們對公司的運作非常重要或持有公司的核心技能。

雖然公司或會因為各種原因拒絕同事的自願離職申請，但同事堅持要離職，仍然可以與公司進行溝通，尋找解決方案，例如提供適當的賠償或補償措施，以便雙方達成一致共識。

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撰文 : 陳玉蓮

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