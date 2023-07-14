Threads用戶突破1億 馬斯克威脅要起訴Meta

Meta(META)CEO朱克伯格(Mark Zuckerberg)周一（10日）表示，旗下新創立的Threads在推出五天內註冊用戶突破1億，取代ChatGPT成為增長最快的在線平台。

自上周三（5日）發布以來，Threads一直在創造用戶增長記錄，名人、政治家和其他新聞人物紛紛加入該平台，分析師認為該平台首次對馬斯克（Elon Musk）旗下Twitter構成嚴重威脅。

朱克伯格在Threads帖子中宣布這一里程碑，指：「這主要是有機需求，我們甚至還沒有開啟很多促銷活動。」

Threads達到1億用戶的速度比OpenAI旗下的ChatGPT要快得多，根據瑞銀（UBS）的一項研究，ChatGPT推出兩個月後。在今年一月份成為歷史上增長最快的消費者應用。

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根據Similarweb的數據，Twitter的網絡流量在Threads發布後的幾天內同比下降了11%，而截至6月份，Twitter的網絡流量同比下降了4%。

互聯網基礎設施公司Cloudflare CEO 普林斯(Matthew Prince)周日在推特上分享了一張顯示類似軌跡的圖表，並稱Twitter的流量正在 「水漲船高」。

Twitter新CEO雅卡里諾（Linda Yaccarino）周一在Twitter上稱，上周創下了自2月份以來的 「最大使用日」，但未提供詳情，又寫道：「只有一個Twitter」。馬斯克更發文表示：「我認為我們本周可能創下歷史紀錄。」

馬斯克對Threads的出現作出了回應，嘲諷它並威脅要起訴Meta，稱Meta利用他的商業秘密和其他機密信息建立了Threads。

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記者：張瑋婷