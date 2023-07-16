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【開心購物節】香港開心購物節消費可獲一分鐘超市免費狂貨機會

商業 14:00 2023/07/16

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香港零售管理協會於今年7月1日至8月31日舉辦的「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」獲得崇光百貨、百佳、星巴克、麥當勞、CSL及萬寧為白金贊助，連同約150個零售業品牌，派發四大不同主題禮遇，向市民及遊客大送禮品和折扣優惠。

【商場消息】新城市廣場豪派2,000萬商場禮券迎消費券商機

這星期的主題是在7月14日至27日的：「超級便利、港好滋味」 -「購物禮遇」聯乘「體驗式禮遇」。只要在7月14日至27日，於百佳、香港01或HKRMA平台上載購物單據，並回答「您最喜歡百佳的原因」，內容最令人印象深刻的答案，將有機會參加「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲活動。

除「體驗式禮遇」外，百佳超級市場更有多款的購物優惠，包括︰1.買任何貨品滿$100送安記鮑開心(金牌溏心鮑)50克；2.買任何貨品滿$100送安記桂圓紅棗茶茶包2包裝；3.買任何貨品滿$200即享92折；4.買任何貨品滿$300即享88折。此外百佳亦會送出限量優惠，共1,400份 $50電子現金券 。詳情請瀏覽百佳Facebook 專頁。

【商場消息】荷里活廣場「夏日齊齊賞」豪送總值200萬元獎賞

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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【ET贏商有計】星巴克加速開店步伐　增寵物友善分店塑形象
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