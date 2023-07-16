【MPF】MPF總資產值重上逾1.1萬億元 強積金一哥膺上半年大贏家

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【AI發展】AI發展宜增應用場景 學者：先應用後治理
據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至6月底止，上半年多達8間服務提供者的市場佔有率出現變化，當中僅宏利 （00945） 及友邦 （01299） 的市佔率上升；另有6間減少，包括滙豐（HSBC）、永明金融、恒生 （00011） 、BCT銀聯、景順及海通，市料主因相信是首6個月中港股票急挫近5%，累及重倉中港市場的MPF承辦商受重創。
此外，GUM強積金顧問指，上半年MPF平均回報升3%，令總額重上1.11萬億元。
MPF一哥宏利管理資產重越3千億 市佔率增至27.3%
而MPF一哥宏利為上半年的大贏家，管理的資產值重越3,000億元，急彈逾201.76億元，新報3,039億元；市佔率上升0.3個百分點，續膺榜首龍頭，市料主要受惠旗下王牌產品：歐美日股票及國際股票逆市勁彈所帶挈，當中最賺錢的美股MPF更狂升17%。
至於3強仍高踞MPF半璧江山，合計市佔率56.1%；如以5大來看，共瓜分72.3%市場份額；10大更高踞96%。
景順BCT銀聯第4季結盟 市佔率合計7.3%超越中銀保誠晉5大
惟須注意，及至第4季，5大營辦商將出現執位，因景順與BCT銀聯屆時正式結盟，達成MPF長期協議。兩公司已於5月公布，BCT將成爲景順強積金策略計劃的保薦人，相關變動待積金局及證監會審批，預計於末季生效；BCT及景順將成立新的投資委員會，共同合作開發更多創新產品。
如以BCT現時管理的MPF逾612.49億元，景順為199.84億元，結盟後合共逾812.33億元，市佔率7.3%；將超越中銀保誠的802.95億元或7.2%，晉身5大。
MPF平均開支比率6月降至1.32% MPF經營者年袋逾146億
此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指6月底MPF的總資產值逾11,117.51億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），6月份較5月下調0.01個百分點，報1.32%，業界由此推斷，MPF經營者合共賺年費逾146億元。
順帶一提，若以按月變幅來看，6月份的市佔率僅滙豐上升，單月驟升0.1個百分點。
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特約記者︰曾桂芬
責任編輯︰李勝君