【MPF】 MPF總資產值重上逾1.1萬億元 強積金一哥膺上半年大贏家

▲ MPF一哥上半年管理資產金額急升逾千億元

據強積金(MPF)專家積金評級的最新統計，截至6月底止，上半年多達8間服務提供者的市場佔有率出現變化，當中僅宏利(00945)及友邦(01299)的市佔率上升；另有6間減少，包括滙豐(HSBC)、永明金融、恒生(00011)、BCT銀聯、景順及海通，市料主因相信是首6個月中港股票急挫近5%，累及重倉中港市場的MPF承辦商受重創。

此外，GUM強積金顧問指，上半年MPF平均回報升3%，令總額重上1.11萬億元。

MPF一哥宏利管理資產重越3千億 市佔率增至27.3%

而MPF一哥宏利為上半年的大贏家，管理的資產值重越3,000億元，急彈逾1,101億元，新報3,039億元；市佔率上升0.3個百分點，續膺榜首龍頭，市料主要受惠旗下王牌產品：歐美日股票及國際股票逆市勁彈所帶挈，當中最賺錢的美股MPF更狂升17%。

至於3強仍高踞MPF半璧江山，合計市佔率56.1%；如以5大來看，共瓜分72.3%市場份額；10大更高踞96%。

17間MPF營辦商的市佔率：

宏利27.3%(上半年增0.3個百分點)

滙豐17.7%(上半年跌0.1個百分點)

永明金融11.1%(上半年跌0.2個百分點)

友邦(01299)9%(上半年升0.2個百分點)

中銀保誠7.2%

恒生(00011)5.7%(上半年跌0.1個百分點)

信安5.6%

BCT銀聯5.5%(上半年跌0.1個百分點)

富達4.3%

東亞(00023)2.6%

景順1.8%(上半年跌0.1個百分點)

交銀香港0.7%

新地(00016)僱主營辦計劃0.6%

雲鋒金融(00376)擁有的萬通、及中國人壽齊佔0.4%

尚乘0.07%

海通0.04%(上半年跌0.01個百分點)

景順BCT銀聯第4季結盟 市佔率合計7.3%超越中銀保誠晉5大

惟須注意，及至第4季，5大營辦商將出現執位，因景順與BCT銀聯屆時正式結盟，達成MPF長期協議。兩公司已於5月公布，BCT將成爲景順強積金策略計劃的保薦人，相關變動待積金局及證監會審批，預計於末季生效；BCT及景順將成立新的投資委員會，共同合作開發更多創新產品。

如以BCT現時管理的MPF逾612.49億元，景順為199.84億元，結盟後合共逾812.33億元，市佔率7.3%；將超越中銀保誠的802.95億元或7.2%，晉身5大。

MPF平均開支比率6月降至1.32% MPF經營者年袋逾146億

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指6月底MPF的總資產值逾11,117.51億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率(FER)，6月份較5月下調0.01個百分點，報1.32%，業界由此推斷，MPF經營者合共賺年費逾146億元。

順帶一提，若以按月變幅來看，6月份的市佔率僅滙豐上升，單月驟升0.1個百分點。



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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

