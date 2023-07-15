【商場消息】新城市廣場豪派2,000萬商場禮券迎消費券商機

第二輪消費券即將派發，加上暑假檔期勢頭，市民的消費及外出娛樂的意欲旺盛，新城市廣場由即日起推出【夏日消費券購物賞】，豪派2,000萬元商場電子禮券，並於同期斥資650萬元推出連串暑期活動以吸引不同客群，全面搶攻暑假黃金檔期的商機。

【2023第二期消費券】消費券周日派 飲食界料生意升1成

為配合最新一輪消費券，新城市廣場於即日起至8月31日推出【夏日消費券購物賞】，豪派2,000萬元商場電子禮券，顧客只需憑消費券電子支付工具即日累積消費滿指定金額，即可獲高達6,600元商場電子優惠券回贈，禮券組合適用於新城市廣場及HomeSquare，可於超過100間商戶使用，並涵蓋多個商戶類別，包括餐飲、美妝產品、服飾、家品及玩樂等，相信能夠透過兩大商場相互引流的協同效應，更有效推動跨商場、跨商戶消費。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「在消費券的利好因素帶動下，加上暑假訪港旅客增加，新城市廣場於暑假期間推出不同類型的佈置及消費券推廣，如期間限定店、人偶拍照、大型打卡佈置等，我們預料將帶動商場7月的人流及生意額按年升12%及15%，當中以餐飲、超市百貨、AV、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。」

獨角獸狂想曲沙灘樂園

此外為迎接暑假黃金檔期，商場今個夏天以充滿仙氣的幻彩獨角獸為主題，由7月20日起至8月20日舉辦【獨角獸狂想曲】，將3樓中庭搖身一變成為盛大的夏日沙灘樂園，並於場內打造多個夢幻的打卡位，如3樓戶外平台每半小時一次的泡泡大放送，在兩隻大型獨角獸的襯托下，讓顧客恍如置身幻彩仙境的美照。活動投資額達650萬元，較去年同期增加10%。

▲ 【獨角獸狂想曲】，將3樓中庭搖身一變成為盛大的夏日沙灘樂園，並於場內打造多個夢幻的打卡位。

同時商場亦聯同國際知名卡通《芝麻街》於7月14日至8月13日舉行【《芝麻街》夏日沙田遊】，現場會有《芝麻街》人氣角色坐鎮，亦設有《芝麻街》期間限定店，獨家首賣多款《芝麻街》精品；同場更會舉辦「夏日文青手作美食市集」，現場佈置及10間本地小店發售的精品及美食都特地加入沙田特色，照顧一眾沙田區的居民及喜愛本地文化的年青人。

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責任編輯：李智賢

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