【奢華保值】豪華手錶求過於供　瑞士鐘錶公司銷售利潤破紀錄

瑞士鐘錶公司（Watches of Switzerland）公布了破紀錄的年度銷售額和利潤，銷售額增長19%至超過15億英鎊，利潤增長23%達到1.55億英鎊，破紀錄成帶動績股價上漲11.03%。

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儘管過去18個月英國和全球通脹率居高不下，但奢侈品行業的表現遠好於分析師預期，這家豪華手錶零售商表示，市場需求依然強勁，並且繼續求過於供。瑞士鐘錶公司行政總裁Brian Duffy表示：「隨著我們的客戶登記名單不斷擴大，平均售價不斷上漲，豪華手錶的需求依然強勁，並繼續超過供應。」

年輕手錶愛好者受到足球運動員和其他名人令人印象深刻的收藏的啟發，也幫助瑞士手錶公司創造了創紀錄的收入。Brian Duffy表示需求在一定程度上是由「手錶在互聯網上的成功」推動的：「著名的手錶愛好者，包括音樂家紅髮艾德、約翰梅爾，還有足球運動員哈利簡尼、C 朗拿度等人，在社交媒體上展示他們的收藏品，助長了新一代手錶收藏家的出現。」

求過於供助長二手名錶炒賣

不只一手名錶買賣，二手名錶交易同樣熾熱。「由於供應不足，讓二手市場需求增加，買一枚新款愛彼Audemars Piguet Royal Oak 皇家橡樹系列藍色錶盤手錶需要輪候很長時間，但你可以立即購買二手的，儘管價格遠高於零售價。」Duffy表示：「人們一直在賣掉舊手錶，然後換購更新的手錶。」

資產管理平台AJ Bell財務分析師Danni Hewson表示：「瑞士手錶公司公佈的收入、利潤和自由現金流增長是大多數公司夢寐以求的。該公司在一般人陷入生活成本危機時仍取得了驚人的增長，這一事實表明並非每個人都缺錢。愈來愈多人加入該公司購買手錶的名單，平均售價不斷上漲，擴張計劃進展順利，使瑞士手錶公司領先於其長期計劃。儘管經濟背景存在不確定性，但瑞士手錶公司並未下調其指導評級，這在投資者眼中被視為一個巨大的積極因素。」

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責任編輯：李智賢

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