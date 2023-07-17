  • 29°C
香港時間 : 2023717日 (週一) 10:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奢華保值】豪華手錶求過於供　瑞士鐘錶公司銷售利潤破紀錄

商業 10:00 2023/07/17

分享：

分享：

瑞士鐘錶公司（Watches of Switzerland）公布了破紀錄的年度銷售額和利潤，銷售額增長19%至超過15億英鎊，利潤增長23%達到1.55億英鎊，破紀錄成帶動績股價上漲11.03%。

【時間無價】Shopify新措施提醒員工別開無用會議

儘管過去18個月英國和全球通脹率居高不下，但奢侈品行業的表現遠好於分析師預期，這家豪華手錶零售商表示，市場需求依然強勁，並且繼續求過於供。瑞士鐘錶公司行政總裁Brian Duffy表示：「隨著我們的客戶登記名單不斷擴大，平均售價不斷上漲，豪華手錶的需求依然強勁，並繼續超過供應。」

年輕手錶愛好者受到足球運動員和其他名人令人印象深刻的收藏的啟發，也幫助瑞士手錶公司創造了創紀錄的收入。Brian Duffy表示需求在一定程度上是由「手錶在互聯網上的成功」推動的：「著名的手錶愛好者，包括音樂家紅髮艾德、約翰梅爾，還有足球運動員哈利簡尼、C 朗拿度等人，在社交媒體上展示他們的收藏品，助長了新一代手錶收藏家的出現。」

求過於供助長二手名錶炒賣

不只一手名錶買賣，二手名錶交易同樣熾熱。「由於供應不足，讓二手市場需求增加，買一枚新款愛彼Audemars Piguet Royal Oak 皇家橡樹系列藍色錶盤手錶需要輪候很長時間，但你可以立即購買二手的，儘管價格遠高於零售價。」Duffy表示：「人們一直在賣掉舊手錶，然後換購更新的手錶。」

資產管理平台AJ Bell財務分析師Danni Hewson表示：「瑞士手錶公司公佈的收入、利潤和自由現金流增長是大多數公司夢寐以求的。該公司在一般人陷入生活成本危機時仍取得了驚人的增長，這一事實表明並非每個人都缺錢。愈來愈多人加入該公司購買手錶的名單，平均售價不斷上漲，擴張計劃進展順利，使瑞士手錶公司領先於其長期計劃。儘管經濟背景存在不確定性，但瑞士手錶公司並未下調其指導評級，這在投資者眼中被視為一個巨大的積極因素。」

【商場消息】荷里活廣場「夏日齊齊賞」豪送總值200萬元獎賞

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】針織家品四季皆宜 冀年尾營業額升3成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【商場消息】杏花新城夏日消費賞大送港鐵商場電子優惠券
2023/07/15
【商場消息】杏花新城夏日消費賞大送港鐵商場電子優惠券
【暑假商機】星際探險、沙灘派對　親子上天下海玩轉暑假！
2023/07/14
【暑假商機】星際探險、沙灘派對　親子上天下海玩轉暑假！
【減廢環保】法政府設立13.4億基金津貼國民修補衣服鞋子
2023/07/13
【減廢環保】法政府設立13.4億基金津貼國民修補衣服鞋子
【2023第二期消費券】消費券周日派　飲食界料生意升1成
2023/07/13
【2023第二期消費券】消費券周日派　飲食界料生意升1成

你可能感興趣

【商場消息】杏花新城夏日消費賞大送港鐵商場電子優惠券
12:00 2023/07/15
【商場消息】杏花新城夏日消費賞大送港鐵商場電子優惠券
【暑假商機】星際探險、沙灘派對　親子上天下海玩轉暑假！
09:55 2023/07/14
【暑假商機】星際探險、沙灘派對　親子上天下海玩轉暑假！
【減廢環保】法政府設立13.4億基金津貼國民修補衣服鞋子
15:47 2023/07/13
【減廢環保】法政府設立13.4億基金津貼國民修補衣服鞋子
財富及資產管理 運動員 鐘錶 足球 瑞士 鐘錶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【商場消息】杏花新城夏日消費賞大送港鐵商場電子優惠券
【商場消息】杏花新城夏日消費賞大送港鐵商場電子優惠券
【開心購物節】香港開心購物節大送10萬杯免費星巴克
【開心購物節】香港開心購物節大送10萬杯免費星巴克
【商場消息】新城市廣場豪派2,000萬商場禮券迎消費券商機
【商場消息】新城市廣場豪派2,000萬商場禮券迎消費券商機
【開心購物節】香港開心購物節消費　可獲1分鐘超市免費掃貨機會
【開心購物節】香港開心購物節消費　可獲1分鐘超市免費掃貨機會
【商場消息】荷里活廣場「夏日齊齊賞」豪送總值200萬元獎賞
【商場消息】荷里活廣場「夏日齊齊賞」豪送總值200萬元獎賞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款