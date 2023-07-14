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【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬

科技 17:51 2023/07/14

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Meta旗下「Twitter殺手」Threads出現後，Twitter終於出招，向創作者派錢，模式類似YouTube頻道分紅。Twitter昨（13 日）宣布開始將廣告收益分予創作者，只要創作者為Twitter Blue訂閱用戶，而且在過去3個月的每月推文曝光數目超過500萬，即有資格從自己推文留言區出現的廣告獲利。

有關利潤由2月開始計算，首輪派錢總額達500萬美元（約3,909萬港元），並透過付款網站Stripe派發。創作者可以獲分利潤似乎由曝光數目而定，據不同Twitter創作者公開的金額，最高大約為18萬港元。

其中擁有75萬追蹤者的科技記者兼創業家Brian Krassenstein聲稱，Twitter向他大派24,305 美元（約18萬港元）；170萬追蹤者的政治評論家Benny Johnson獲得9,546美元（約7.5萬港元）；擁有23萬追蹤者的創作者SK則獲得2,236美元（約1.7萬港元）。

（Brian Krassenstein官方Twitter圖片）

目前Twitter僅派錢予美國用戶，稍後才會將計畫陸續開放予全球合資格的Twitter Blue用戶。

責任編輯：張寶燕

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