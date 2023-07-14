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意國校工摸學生臀部 法官稱不夠10秒判無罪 網民「自摸」抗議

環球社會熱點 16:30 2023/07/14

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意大利一名68歲校工被控去年於學校，伸手入一名女學生褲內觸摸對方臀部，並拉扯女學生的內衣。但法官指行為持續不足10秒，判校工無罪。不少網民拍攝「自摸」影片上載至社交媒體，表達對法官裁決的不滿。

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事發於羅馬一間學校，校工Antonio Avola去年4月將手伸進一名17歲女學生的褲內，撫摸女學生臀部並拉扯她的內衣。

點擊圖片放大

受害人向警方報案後，Avola承認上述行為，並聲稱自己只是和女學生開玩笑。但檢方提出以性侵犯罪名起訴Avola，主張判囚3年半。

不過法官本周判決時，指撫摸不足10秒不構成犯罪，宣判Avola無罪。 

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意大利演員Paolo Camilli其後在社交平台TikTok上載影片，拍攝他撫摸自己胸部接近10秒，以表達對法官裁決的不滿。

影片在平台上引起極大回響，數千人加入拍攝影片以示抗議。部分名人轉發影片，包括擁有近 3000萬粉絲的時尚界名人Chiara Ferragni。

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責任編輯：鄭錦玲

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