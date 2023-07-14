▲ 【美國加息】橋水：美國抗通脹戰役遠未結束 「持現金比股債更合適」

美國6月消費物價指數（CPI）按年升幅回順至3%，創兩年新低，令環球股債投資氣氛轉趨樂觀。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）聯席投資總監Bob Prince撥冷水，認為美國抗通脹戰役遠未結束，不宜太早押注美國聯儲局明年大幅調低利率。

他接受外電訪問時分析，美國當前通脹是因為政府疫情初期放寬財政和貨幣政策，令家庭儲蓄增加，而勞動市場緊張令工資實質上升。這意味美國消費者收入更勝從前，令他們可以承受更高物價，「正因為通脹是由收入推高，而不是信貸擴張所致，通脹更難回落」。

橋水：市場當前定價錯誤 通脹或於3.5%觸底

Prince相信，美國聯儲局息率走勢將不同於市場現時預期的路徑。他指出，現時市場定價反映，投資界相信儲局會在今年秋季再加息0.25厘後，12個月內就會減息6次到3.8厘左右。

事實上，聯儲局並非以CPI為最重要的通脹指標，而是更看重核心個人消費支出（PCE），最新5月PCE指數仍按年增4.6%。而撇除食物和能源波幅較大的消費類別，美國6月CPI亦按年增長4.8%，反映核心通脹情況繼續明顯高於儲局所訂的2%目標。

Prince預計，核心通脹率可能跌到3.5%至4%水平就會觸底，令聯儲局進一步收緊貨幣政策，現時股市的樂觀情緒將感失望。他估計，儲局可能會維持利率水平，以回應市場減息預期，來達至收緊貨幣政策效果。

「持有現金比股債更合適」

即使美股因預計加息周期快告終而大升，債券回報率走高亦令資金追入尋求收益，但Prince表示：「目前不是持有債券或股票等資產的好環境」，補充現金目前是一個有吸引力的替代選擇。

他續指，橋水基金今年以來表現相對平穩，坦言今年1月曾有跌幅，但未有提供明確數字。美股標指今年以來累升16.5%，科技股為主的納指更累升33%。

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編輯：麥德銘