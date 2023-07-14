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【長者銀債】銀債保證息率五厘 半年派一次息 值唔值得買 ?

理財智慧 16:07 2023/07/14

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政府宣布第八批銀色債券發行，供香港居民認購，對象為明年或之前年滿60歲的人士。銀債年期為三年，每手一萬元，每半年派息一次，保證息率為五厘。認購期為本月28日上午9時至下月9日下午2時。

新一批銀債目標發行額由350億元提高至500億元，政府考慮視情況進一步提高至550億元。銀債的定息率也由去年的四厘提高至五厘。提高銀債發行額是為了讓更多年長市民參與，而提高定息率是為了讓他們在現今充滿不確定性的投資環境下，受惠於更高的保證回報。每名合資格投資者最多可獲配發100手銀債。

財政司司長陳茂波表示，銀債風險低並提供吸引保證息率，需求在日趨高齡化的社會持續增大。他強調，金融業發展不僅是推動香港經濟和商業活動蓬勃發展的核心動力，還應兼具普惠的面向，更好地服務市民和社會的需要。銀債將於8月18日發行，合資格人士可於認購期內透過20間配售銀行和28間指定證券經紀進行認購。

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撰文 : 陳玉蓮

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