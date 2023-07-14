【保你大】買保險甚麼是「指定人」？　經紀未有提醒也要謹記的3件事

過去3年的疫情令到很多行業出現變化，我們保險行業也不例外，但筆者認為，變化是朝好的方向發生，例如大眾市民的保險意識加強了，行業的電子化或數碼化走得更快，但重要的是，有更多人願意入行。

筆者公司來了一批新人，其中一位是大學畢業生，他叫Edmond，難得他有志以保險作為終身事業，令筆者對他特別關注。事實上，他也經常向筆者請教有關保險理念，以及實務上的問題。

今日相約他來到芳姐茶餐廳食早餐，他問了筆者一些問題，我認為應該叮囑新入行的保險經紀，要提醒客人3件事。

Edmond：「昨日我簽了一張單，是人壽保險來的，但客人給我看他的舊保單時，我發現有2張是沒有寫受益人的，我應該提醒他補回受益人一欄的資料嗎？」

森：「當然要！你替他買的新單，有寫受益人嗎？」

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Edmond：「有呀，他剛結了婚，所以寫了太太做受益人，但早前的2張單是他剛畢業時買的，金額不太大，但就是沒有寫受益人。我感到好像不太好，因為如果沒有受益人，受保人過世時，那筆賠償就會變成他的遺產，要經過一輪手續才可以到達他家人手上，我的理解正確嗎？」

森：「完全正確！我告訴你，作為一個新人，你要記住，時刻提醒客人3件事，第一件就是，每份保險最好寫上受益人，因為不寫可能會有客人不願見的後果。如果客人有遺囑還好一點，一來可節省處理時間，二來也可以將賠償分配到他想照顧的家人手上。但如果沒有遺囑，就要根據無遺囑條例下的先後次序，未必能分到他想給的人手上！」

Edmond：「原來如此！那麼，還有其餘2件事呢？」

森：「另一件事是近年才出現的，就是要客人填一個『指定人』。」

Edmond：「『指定人』？是甚麼來的，我好像未聽過。」

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森：「是這樣的，近年人口老化，多了人出現失智的情況，一些是突發性的，另一些是慢慢惡化的。萬一受保人買了住院醫療或危疾保險，突然間中風，失去自理能力，而該份保單是由他自己持有，那麼，他可以怎樣索償呢？即使保險公司採取靈活的手法，但賠償支票也只會出持有人的名字，萬一他自己又是保單持有人的話，他又如何支取到有關的賠償呢？！」

Edmond：「啊，正是呢！」

森：「因此，近年保險公司就這類保單，新增一個『指定人』，可以是保單的受益人或其他有親屬關係的人，只要年滿18歲，便可以代為處理索償和收取賠償的事情。」

Edmond：「嗯，這項安排很貼心呢！還有最後一件事是甚麼？」

森：「那就是身故賠償不一定需要一筆過給予受益人。」

Edmond：「不是一筆過？」

森：「是的，過去的保險賠償，一般都是一筆過支付予受益人的，但有些情況下，受益人未必適宜一筆過獲得這些賠償，例如年紀尚輕，或者不擅理財等等，因此，近年保險公司在身故賠償支付辦法中，加入了定期定額支取，甚至不一定需要身故後馬上支付，可以選擇一段時間之後，一般都是等受益人年紀大一點，思想成熟一點才分期支付等等！」

Edmond：「嗯，我明白了，這些都是保險的附加價值，我們作為新人，真的應該牢記這些，為客人爭取最大得益！」

森：「正是！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第818期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨