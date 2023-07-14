【國泰293】6月載客量按年升9.3倍 國泰料上半年轉賺最少40億元

國泰航空（00293）公布，預計截至今年6月底止6個月，將錄得股東應佔綜合溢利約40億至45億元，去年同期則錄得股東應佔虧損49.99億元。國泰指，於去年9月下旬檢疫要求撤銷後，集團自此逐步提升可運載量，旗下航空公司及附屬公司今年上半年業績按年有顯著改善。集團旗下聯屬公司的業績錄得虧損，當中大部分聯屬公司賬目延遲3個月結算，其中部分帳目已由聯屬公司公布。

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國泰又指，國航（00753）向第三方投資者發行A股新股，集團所持國航權益於今年1月16日由18.13%減至16.26%（「視作出售事項」）。因此，集團預計在今年上半年業績中，將就視作出售事項而錄得約19億元的一筆過非現金收入。另外，視乎於有關時間時的市場情況及集團業務運作，國泰計劃於未來12個月間贖回所有優先股。

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此外，國泰公布6月份客貨運量，其中載客154.85萬人次，按年增加9.32倍，月內單日載客人次再創自疫情以來的新高；乘客運載率增加20.7個百分點至87.7%。累計今年上半年，載客人次按年增加22.3倍，運力上升逾11倍，而收入乘客千米數上升16.85倍。貨運方面，6月份運載約11.12萬噸貨物，按年增加6.4%；累計今年上半年，載貨量按年增23.8%，運力增加117.6%。

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