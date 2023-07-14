重點分析中國經濟重啟下的長期增長主題

受惠於政府轉向經濟重啟、中國房地產業回穩、加上政府政策支持增長，大中華股票自2023年以來曾顯著回升。而大中華股市繼續成為製造業和創新發展的基地。

中國內地的製造業的經濟規模在 2021 年位居全球之冠，擁有超過 30% 的佔比。儘管中國內地經濟規模龐大且佔據主導地位，其製造業國內生產總值仍展現增長動力，在 2020 年至 2021 年及 2021 年至 2022 年分別按年升 9.8% 和 7.0% 。中國從生產玩具和紡織品，到現時領先於電動汽車 （EV）、太陽能設備和鋰電池的生產，反映了國内企業的適應性和前瞻性思維，亦證明了中國內地有潛力推動這些專業領域的進步和發展，而中國製造業供應鏈與全球其他地區仍然保持緊密聯繫。

在過去數年，由於地緣政治緊張局勢、新冠疫情衝擊及勞工成本上升，我們亦觀察到一個從『於中國製造』轉型至『由中國製造』的趨勢。 中國企業正轉向國際化，包括在海外建廠及向外轉移生產基地，以緩解本地勞工或環境成本上漲等問題，亦同時避開地緣政治風險等影響業績的因素。

此外，中國技術本地化的趨勢保持不變。即使低技術行業正轉型，中國內地在電動車和電池等較精密行業的市場份額正逐步提升。中國在電動車供應鏈方面可謂自給自足，在環球市場佔有獨特的地位。而隨著市場對先進製造業的需求增加，國內自動化供應商有望搶佔更多市場份額。

至於人工智能供應鏈方面，我們看好中國內地的硬件和軟件企業，以及涉足人工智能基建、零部件和應用程式的台灣硬件公司。隨著硬件行業的急速發展，軟件先驅已開始研發本土開放式人工智能，將人工智能融入不同的行業應用。我們相信，擁有強大客戶基礎的軟件龍頭企業可望蓬勃發展，其可受惠於人工智能應用程式未來所產生的訂購制收入，並提升市場佔有率。