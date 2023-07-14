【放榜前夕】DSE 2023升學規劃調查：逾四成考生不了解新興行業及學科

香港青年協會「DSE 27771112」日前公布「DSE 2023升學規劃調查」結果顯示，46.7%考生表示「不了解新興行業及學科」，影響升學規劃決定。另分別有46.5%及44.4%考生對自己的前路感擔心及迷惘。不過，隨著升學出路多元，考生的壓力自2020年後持續放緩，42.4%表示放榜壓力達7至10分的最高水平。

青協「DSE 27771112」於6月23日至7月7日期間，以網上問卷成功訪問559名應屆文憑試考生。調查結果顯示，盡管放榜壓力有所放緩，44.9%認為要規劃自己升學及發展方向的困難程度達7至10分的高分。58.9%受訪者對自己的前路及目標沒有想法。此外，44%考生認為「疫情令職涯相關的體驗活動減少（如考察、職業工作坊），以及36%考生認為「商討升學／其他出路的機會不足」，均對他們的升學規劃造成影響。

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面對各行各業的「搶人才」現象，考生持有不同的想法，包括「認為競爭更大」（40.6%）、「能擴闊自己的就業出路」（33.3%）及有助「發展多元才能」（25%）。近年隨著經濟及社會的轉變，新興行業崛起，考生在選擇升學出路時，56.2%人最主要考慮「課程是否配合個人的興趣及能力」、56%受訪者考慮「自己的長遠目標」，亦有近39.7%人會考慮「就業前景」。

另外，近59.9%考生以大學學位為升學目標；目標為碩士有16.1%人，而以博士為目標的則有7.3%人，比例分別較去年略多；目標為副學士／高級文憑的考生僅有7.9%，比例則較去年減少，反映考生趨向追求更高的學歷。如未能於聯招獲派心儀科目，60.1%人會考慮報讀自資副學位課程（Asso/HD），其次為選擇自資學士學位課程，佔34.7%，也有21.5％人選擇邊工作、邊進修。

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青協「DSE 27771112」負責人許強懋表示，近年各行業發展急促，加上早前疫情令生涯規劃實體活動減少，對應屆考生的升學規劃造成影響。隨著新興行業崛起，各院校的課程變得更多元化。然而，面對過於豐富的資訊及選擇，卻令不少考生感到花多眼亂、迷惘及欠缺目標方向。距離放榜尚餘一星期，他鼓勵考生把握黃金時間，按不同的預計成績思考「如果這樣，可以怎樣？（What-If）」，制定規劃及應變方案，從而減輕憂慮。

許又發現今年受訪考生較以往重視學歷程度，相信與市場變化、行業對人才的要求提高，以及升學出路多樣化等因素有關，建議學生進行升學規劃時要有周詳考慮，切忌盲目「跟潮流」，仔細了解各科目的內容，確定是否適合自己，才再作決定。他亦鼓勵家長與子女一起在放榜前共同規劃不同的出路選擇、調整期望、訂立目標及制定應變方案。長遠而言，他期望學校為高中學生舉辦更多職涯體驗活動，讓學生親身接觸不同的新興行業，及早了解市場趨勢，探索職涯發展方向。

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