阿斯巴甜是甚麼？ 世衛列可能致癌物有何風險？

阿斯巴甜（Aspartame）是健怡可樂（Diet Coke）、香口膠和乳酪中常見的人造甜味劑。世界衛生組織（WHO）已將阿斯巴甜列入可能致癌物，指根據新規定的每日攝取量指引，民眾正常攝取阿斯巴甜仍屬安全。

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阿斯巴甜是甚麼？

美國化學家James Schlatter於1965年發現阿斯巴甜，甜度約為普通食糖的200倍。阿斯巴於1974年獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准，可以用於製作餐桌甜味劑，及製作香口膠、早餐燕麥片等食品的添加劑。

由於阿斯巴甜的甜度極高且熱量值幾乎為零，所以在20世紀80年代愈來愈受歡迎。

阿斯巴甜會否致癌？

世衛旗下的國際癌症研究機構（IARC）一個專家小組指，阿斯巴甜是一種可能致癌物質，現時有限的證據顯示，其與蘆薈提取物及部分亞洲泡菜一樣，和癌症有潛在聯繫，世衛將其歸入同一分類組別。

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聯合國糧農組織和WHO轄下的食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）建議，如果一個人的每日攝取量不超過每公斤體重40毫克，攝取阿斯巴甜仍屬安全。

按照建議計算，一名體重為70公斤的成年人，一天內飲用9至14罐無糖飲品才會超標。

外界普遍認為世衛是次決定混亂，事因IARC和JECFA工作方式和目標都不相同，前者憑有限證據標記潛在危險，而後者則評估現實生活中的風險。

英國雷丁大學（University of Reading）營養學教授Gunter Kuhnle表示，兩個小組分別指出危害和風險之間的區別。他舉例指陽光是一種危險，因為陽光或會導致癌症，但風險取決於接觸的陽光量及是否採取保護措施。

按同樣道理，即使阿斯巴甜危險程度非常高，但適量食用含阿斯巴甜的產品亦不構成風險。

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責任編輯：李俊儀