【大行報告】摩通：韓國業務受營運去槓桿所累 下調百威亞太目標價至26元

摩根大通表示，預計百威亞太（01876）2023年第二季扣除外匯因素，銷售額將同比升3%、EBITDA則同比升9%，但計入匯率因素同比升幅將降至8%及5%，相信中國業務可受惠通關，同時韓國業務則受累營運去槓桿，目標價由29元降至26元，重申「增持」評級。

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該行預計，今年上半百威亞太銷售量將同比增長8.9%，高過對華潤啤酒（00291）及青島啤酒股份（00168）4.4%及6.1%的銷量增長預測。相對2019年上半年，該行預計2023年上半年，百威亞太啤銷售較疫前仍低1%，不計外匯因素，收入增長12%，EBITDA仍低1%。

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摩根大通削2023至2025年對百威亞太每股盈測3%至4%，因此調低目標價。而股價推動力則料將來自中國內地夜店復甦、韓國更佳需求、管理層對現金管理及派息比率是否慷慨等。

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記者：鄭昊彤