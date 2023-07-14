【券商點睇】上月保費增速提升 利潤或將優於同業 中國財險仍具長期投資價值

招商證券表示，中國財險（02328）6月保費增速按月有所提升，主要是受非車險業務增長帶動，車險增速有所放緩，但上半年整體綜合成本率（COR）有望保持平穩，資產端配置穩健，利潤表現或將優於主要同業。下半年隨著經濟逐步回暖和行業競爭回歸理性，該行相信公司業務有望維持向好態勢，仍然具備長期投資價值，維持「強烈推薦」評級，當前公司估值對應2023年底淨資產0.76倍，目標價11.7元。



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該行指出，公司1至6月累計實現保費收入3009.3億元（人民幣，下同），按年增加8.8%，其中車險業務實現保費1358.99億元，按年增加5.5%，非車險業務實現保費1650.31億元，按年增加11.6%。從單月來看，6月公司實現保費收入592.49億元，按年增長10%，其中車險保費按年增3.8%，按月則小幅回落，非車險保費按年高增14.9%，按月亦有明顯提升。

該行續指，公司二季度以來車險保費增速有所放緩，一方面是內地狹義乘用車零售銷量增速逐月下滑所致，但新車保費目前的邊際影響已較小。另一方面，則是由於公司車均保費同比有所下降，主要是去年疫情期間出險率低、續保車輛NCD係數下降，以及公司今年對部分高風險、高保費車輛承保更加審慎的共同影響。







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非車險分險種來看，政策性業務中的意外傷害及健康險按年增速轉正為3.7%，招商認為產品改造和切換帶來的階段性影響正在逐步消化。整體來看，上半年農險及商業健康險業務拉動非車險保費實現較快增長，同時公司高度重視品質管控，對過往表現不佳的業務堅決壓縮，預計今年上半年非車險賠付率同比將有所改善。全年來看，預計2023年公司非車險保費將維持10%以上的增長，非車險COR有望控制在100%以內實現承保盈利。

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記者：鄭昊彤