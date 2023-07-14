  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】光伏玻璃行業盈利有望底部向上 關注龍頭福萊特玻璃及信義光能

股樓投資 17:35 2023/07/14

分享：

分享：

信達證券表示，光伏玻璃行業處於盈利周期底部已兩年，自聽證會政策實施以來，行業內多個新增產能落地較計劃有較明顯延後。不過隨著上游純鹼原材料價格回落，行業今年以來的盈利能力有所改善。該行認為在光伏玻璃需求持續高增背景下，供需剪刀差或將收窄，庫存有望進一步下降，盈利有望底部向上，行業龍頭產能擴張確定性更強，成本優勢顯著，市佔率有望進一步提升，建議關注龍頭公司福萊特玻璃（06865）、信義光能（00968）。

 

 

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

 

該行指出，2022年行業雙寡頭的福萊特與信義光能佔據約50%的產能份額。截至2022年底，信義光能與福萊特日均產能分別達到1.98萬噸和1.94萬噸，未來規劃日均產能分別達到2.16萬噸和2.24萬噸，雙寡頭新增產能規劃均超目前現有產能，且擴產確定性較強，市佔率有望進一步提升。盈利能力上來看，雙寡頭毛利率水平明顯領先於行業其他公司，在工藝技術水平、窯爐大型化、原材料自供能力等方面領先於其他企業。

行業基本面方面，該行指2020年下半年光伏玻璃價格由於階段性供需緊張而快速上漲，之後在供給端產能釋放後價格快速回落，自2021年下半年以來一直處在盈利較低水平，2023年2月以後，上游原材料純鹼價格回落，帶動光伏玻璃盈利回升。

 

 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

該行亦提到，自聽證會政策實施以來，二三線廠商備案新增產能意願強烈， 2022年光伏玻璃產能達到日均8.4萬噸，2023年已新增備案日均產能達10.2萬噸。但政策上產能約束規則趨嚴，從實際項目公示情況來看，新項目普遍的點火日期相比上會時有較長延期，實際產能落地或不及預期，今年3月份以來行業庫存有所下降，行業盈利有望底部回升。

 

該行預計2023至2025年全球新增裝機有望從345GW增至544GW，年均複合增速達25.5%，國內新增裝機有望從149GW增至273GW，年均複合增速達35.43%。光伏需求高景氣疊加組件雙面滲透率提升，該行預計2023至2025各年光伏玻璃日熔量需求為日均7.5萬、9.8萬及11.8萬噸，CAGR達25.3%。


 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
新能源 福萊特玻璃（06865） 信義光能（00968） 中國 銷售 大行報告 目標價 港股

上一篇文章

自住單位裝修　為方便視察進度　每月1萬短租龍成花園連平台特色戶

下一篇文章

【職場熱話】港男在大公司做8年會計文員 月薪得2.1萬認為自己「underpaid」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款