【行業點睇】光伏玻璃行業盈利有望底部向上 關注龍頭福萊特玻璃及信義光能

信達證券表示，光伏玻璃行業處於盈利周期底部已兩年，自聽證會政策實施以來，行業內多個新增產能落地較計劃有較明顯延後。不過隨著上游純鹼原材料價格回落，行業今年以來的盈利能力有所改善。該行認為在光伏玻璃需求持續高增背景下，供需剪刀差或將收窄，庫存有望進一步下降，盈利有望底部向上，行業龍頭產能擴張確定性更強，成本優勢顯著，市佔率有望進一步提升，建議關注龍頭公司福萊特玻璃（06865）、信義光能（00968）。

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

該行指出，2022年行業雙寡頭的福萊特與信義光能佔據約50%的產能份額。截至2022年底，信義光能與福萊特日均產能分別達到1.98萬噸和1.94萬噸，未來規劃日均產能分別達到2.16萬噸和2.24萬噸，雙寡頭新增產能規劃均超目前現有產能，且擴產確定性較強，市佔率有望進一步提升。盈利能力上來看，雙寡頭毛利率水平明顯領先於行業其他公司，在工藝技術水平、窯爐大型化、原材料自供能力等方面領先於其他企業。

行業基本面方面，該行指2020年下半年光伏玻璃價格由於階段性供需緊張而快速上漲，之後在供給端產能釋放後價格快速回落，自2021年下半年以來一直處在盈利較低水平，2023年2月以後，上游原材料純鹼價格回落，帶動光伏玻璃盈利回升。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行亦提到，自聽證會政策實施以來，二三線廠商備案新增產能意願強烈， 2022年光伏玻璃產能達到日均8.4萬噸，2023年已新增備案日均產能達10.2萬噸。但政策上產能約束規則趨嚴，從實際項目公示情況來看，新項目普遍的點火日期相比上會時有較長延期，實際產能落地或不及預期，今年3月份以來行業庫存有所下降，行業盈利有望底部回升。

該行預計2023至2025年全球新增裝機有望從345GW增至544GW，年均複合增速達25.5%，國內新增裝機有望從149GW增至273GW，年均複合增速達35.43%。光伏需求高景氣疊加組件雙面滲透率提升，該行預計2023至2025各年光伏玻璃日熔量需求為日均7.5萬、9.8萬及11.8萬噸，CAGR達25.3%。





【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤