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【商場消息】荷里活廣場「夏日齊齊賞」豪送總值200萬元獎賞

商業 12:00 2023/07/16

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第二輪消費券派發，為迎接熱辣辣的消費券浪潮，荷里活廣場於7月14日起推出「夏日齊齊賞」，狂派約200萬元商戶優惠券，讓市民瘋狂購物迎接炎夏的同時，以消費禮遇好好犒賞自己。

【商場消息】杏花新城夏日消費賞大送港鐵商場電子優惠券

活動期內，顧客只要即日於場內以電子貨幣消費滿指定金額或憑VIC會員積分，即有機會換領總值250元指定商戶優惠券組合，包括購物、時裝及美容、美食合共5張50元商戶優惠券，種類涵蓋食買玩，即買即省。此外荷里活廣場VIC會員更尊享多項獨家獎賞，包括獲贈2倍VIC會員積分的「Summer Sports Double賞」及有機會賺取5,000元指定商戶現金券的「Top Spender最高消費購物賞」，多買多賞！

顧客於7月14日至9月3日期間的逢周五、六及日，於場內即日以電子貨幣消費滿1,200元或VIC會員憑120積分，即可換領250元指定商戶優惠券組合。每套優惠券組合包含5張指定商戶優惠券，包括「50元購物優惠券」2張、「50元時裝及美容優惠券」2張及「50元美食優惠券」1張。即換即用的50元指定商戶優惠券涵蓋場內人氣商戶，包括豐澤、百老匯、GU、運動家、AEON LIVING PLAZA、La Famille、牛八Express及丼丼屋等。

荷里活廣場同場推出兩大VIC會員尊享的獨家獎賞，由即日起至7月31日，VIC會員於場內指定運動用品商戶以電子貨幣單一消費滿200元或以上，即賺「Summer Sports Double 賞」的2倍VIC會員積分。

另外於7月至9月期間的「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額(不少於50,000元) 的VIC會員，更可分別獲得Anibull Sofa Collection 5,000元現金券、Owell 4,500元現金券及BEDDER zleep 4,000元現金券，只要累積所有場內以電子貨幣消費之有效發票，並成功登記VIC會員積分即可參加。

由即日起至11月30日，荷里活廣場顧客憑指定參與食肆滿50的即日單一機印發票，於MCL Cinemas Plus+荷里活戲院購買2D正價戲票1張，即可減20元。完場後憑即日戲票票尾，亦可享場內指定食肆之獨家美食折扣優惠。

【時間無價】Shopify新措施提醒員工別開無用會議

責任編輯：李智賢

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