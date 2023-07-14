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新香港人為方便小朋友上學　1338萬買名城三房山景戶

股樓投資 16:20 2023/07/14

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中原地產敖國偉表示，大圍區7月暫錄約7宗成交，大圍名城近日錄本月首宗成交，單位為二期盛薈1座低層SB室，單位實用面積1,038平方呎，三房連套房間隔，望山景，叫價約1,430萬元，日前以1,338萬元將單位沽出，折合平均實用呎價12,890元。

中原敖國偉指，新買家為新香港人，見屋苑交通方便，單位間隔合用，為方便小朋友上學，即把握機會入市單位自住，原業主於2012年10月以948萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利390萬元，單位期內升值約41%。

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

中原地產 名城 大圍 私人屋苑

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