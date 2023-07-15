【商場消息】杏花新城夏日消費賞大送港鐵商場電子優惠券

杏花新城由舉辦夏日消費賞，即日起只要於杏花新城、綠楊坊、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場指定商戶消費滿指定金額，即可額外賺取指定港鐵商場電子優惠券，而到杏花新城或綠楊坊的餐飲食肆類別參與商戶消費儲印花，便有機會換領Oh Mankee設計的HOKO精美環保餐具或食物袋。

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杏花新城、綠楊坊、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場推出開心暑假消費獎賞活動。即日起至8月27日，MTR Mobile登記用戶只要於上述商場的指定類別商戶累積電子消費滿1,000元或以上，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，即送100元指定港鐵商場電子優惠券。推廣期內，每位登記用戶最多可享10次獎賞，即最高可獲贈總值1,000元電子優惠券。

同時杏花新城及綠楊坊亦推出換領禮品活動，MTR Mobile登記用戶分別於兩個商場的餐飲食肆類別參與商戶，單一電子消費滿200元或以上，即可獲得一個印花，儲滿三個印花，即可換領由Oh Mankee 設計的HOKO精美環保餐具或食物袋（隨機發放）一份。

杏花新城多個商戶亦於活動期間推出限時折扣優惠，精選產品或服務將低至25折，包括SKECHERS D’LITES 女子休閒鞋一對HK$198；New Balance 指定鞋款兩對可享7折優惠；adidas指定貨品額外65折；Nike指定日子全場產品額外9折等。

活動期間，餐飲食肆及零售美食都有優惠，MTR Mobile登記用戶於牛奶冰室、意樂及Chicken Factory堂食消費滿100元，則可免費獲贈小食或飲品；購買天仁茗茶乳酪系列每杯減3元。夏日炎炎，來商場買運動用品，再加一杯凍飲即刻消暑透心涼！

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責任編輯：李智賢

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