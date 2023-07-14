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【內房危機】內地召開「第二支箭」民企融資座談會　碧桂園新城等參與

股市 14:16 2023/07/14

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【內房危機】內地召開「第二支箭」民企融資座談會　碧桂園新城等參與

中國銀行間交易商協會公布，於今（14日）召開民營企業融資座談會，聽取民營企業對擴大民企債券融資支持工具（即第二支箭）服務範圍、更好促進民營企業持續健康發展的意見和建議。

座談會上，新城 （01030） 、碧桂園 （02007） 、新希望集團、紅豆集團、TCL集團、三一重工等12家民營企業表示，自2018年以來，在人民銀行指導下，交易商協會通過「第二支箭」支持民營企業債券融資，充分發揮債券市場公開透明、預期引導性強的優勢，釋放積極明確信號，有效提振了市場預期和信心，帶動民營企業融資渠道恢復暢通。

該批企業表示，尤其是去年11月以來，「第二支箭」政策延期並擴容，積極支持民營房企發債融資，對維護民營房企債券融資穩定發揮了重要作用，取得了良好成效。參會企業還介紹了民營企業在當前形勢下遇到的困難和挑戰，並對進一步優化民營企業融資環境提出了意見和建議。

下一步，交易商協會將認真研究民營企業提出的意見和建議，紮實推進「第二支箭」工作開展，持續支持民營房地產和產業類企業債券融資，助力民營經濟健康發展、高質量發展。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

 

港股 中國市場 內地物業 債券 經濟 碧桂園（02007）
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