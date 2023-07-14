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【時間無價】Shopify新措施提醒員工別開無用會議

商業 14:10 2023/07/14

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不少打工仔應該很討厭無聊的會議，寧願花時間在其他工作上。Shopify最近就在內部使用計算器，計算員工花費在會議上的時間相當於多少公司資金，以敦促員工不要花費太多時間在不必要會議上。

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Shopify最近在員工日曆裡嵌入了計算器，向員工顯示他們在會議期間浪費了多少公司資金。Shopify發言人指會議成本計算器是該公司最近意圖減少會議的舉措的一部分，希望員工減少參加不必要的會議的時間。

該計算器使用平均薪酬數據、會議時長和參與者人數來計算每次會議的「成本」，Shopify估計每3人召開半小時的典型會議，會導致公司生產力損失700至1,600美元（約5,471-12,506港元），會議每增加一名高管，更會將會議成本飆到2,000美元（約15,632港元）以上，取消每人每週3次會議將使Shopify的成本降低約15%。

研究指近三分之一會議是不必要的

今年初，Shopify就已從員工日曆中刪除了12,000場會議，此前運營總監Kaz Nejatian在推特上表示「會議是一個錯誤」，並表示公司將取消所有兩人以上的工作聚會：「讓我們把創造時間還給人們」。 該公司更計劃在2023年削減322,000個小時和474,000場活動。

Nejatian表示：「Shopify沒有人會花500美元吃晚餐，但很多人在會議上花費的錢遠多於這些，卻從未做出決定。這件事的目標是告訴你時間就是金錢。如果你必須花錢，你就考慮一下。」

北卡羅來納大學夏洛特分校商學院管理學教授Steven Rogelberg研究會議已有20年，他的研究發現，近三分之一的會議是不必要的，擁有至少100名員工但少於5,000人的小型公司，通過取消無意義的會議每年可節省超過2,500萬美元（約1.95億港元），而大企業更可以節省超過1億美元（約7.8億港元）。

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責任編輯：李智賢

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