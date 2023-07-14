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【Twitter殺手】Threads活躍用戶大幅下滑　使用時間減50%

科技 14:26 2023/07/14

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最新市場研究機構數據顯示，「Twitter殺手」Threads的熱潮似乎正開始減退，Threads用戶的平均使用時間已減半。（法新社資料圖片）

Meta在美國時間上周三（5日）推出被稱為「Twitter殺手」的應用程式Threads，直接挑戰Twitter。Threads更創下史上最快紀錄，在短短五天內吸引逾1億用戶註冊，超越生成式AI聊天機械人ChatGPT。然而，據最新市場研究機構數據顯示，Threads熱潮似乎正開始減退，Threads用戶的平均使用時間已減半。

外媒《CNBC》最新引述Sensor Tower董事總經理Anthony Bartolacci指出，其數據顯示Threads用戶在本周二、三的每日活躍用戶，比上周六剛推出時下降 20%，使用時間則由平均20分鐘減至10分鐘。對Threads而言，他認為：「在大多數使用者已常規化的社交網絡中開闢空間，仍然是艱難的攀登。」

【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？

未養成頻繁使用習慣

此外，另一間市場研究機構Similarweb亦留意到相同趨勢。Similarweb以Threads發布當日數據對比本周一，全球Android平台的每日活躍用戶減少25%，美國用戶的每日平均使用時間由最多20分鐘，下跌至為8分鐘。

《CNBC》引述Similarweb高級洞察經理David Carr指，儘管很多人對於新平台Threads感到好奇，可是並非所有人都能養成如在其他社交平台一樣的習慣，頻繁地使用Threads。

【Twitter轉會潮】Threads繼續模仿Twitter？　將引入主題標籤功能

責任編輯：張寶燕

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