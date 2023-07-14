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世衛列阿斯巴甜為可能致癌物 兒童日飲3罐可樂或超標

環球社會熱點 14:27 2023/07/14

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世界衛生組織（WHO）周四（13日）宣布，將無糖可樂及香口膠常用的人造甜味劑阿斯巴甜（Aspartame）列為可能致癌物。WHO指只是偶爾飲可樂的人無需憂慮健康風險，但兒童如果每日飲3罐含有阿斯巴甜的可樂就會超標。

【日本核廢水】日韓領袖北約峰會商討 尹錫悅促允韓專家加入監察 【下一頁】

WHO轄下的國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer, IARC），審查了美歐舉行3項針對阿斯巴甜飲品的大型人體研究後，發現阿斯巴甜或與一種稱為肝細胞癌（hepatocellular carcinoma）的肝癌存在聯繫。

IARC高級官員Mary Schubauer-Berigan強調，機構是基於有限證據將阿斯巴甜歸類為可能致癌物，需要進一步研究以確定阿斯巴甜是否會導致癌症。

她指外界不應將此解讀為，表明食用阿斯巴甜存在已知癌症危險，IARC是為呼籲研究界釐清阿斯巴甜是否可能造成致癌危害。

聯合國糧農組織和WHO轄下的食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）指，如果一個人的每日攝取量不超過每公斤體重40毫克，攝取阿斯巴甜仍屬安全。

【日本核廢水】兩韓齊批IAEA 譴責排海計劃評估報告 【下一頁】

WHO營養與健康中心負責人Francesco Branca表示，如成年人體重達70公斤或154磅，每日需飲用9至14罐含阿斯巴甜的汽水，才構成超標及可能有健康風險。

WHO指上述攝取量為大多數人的10倍，指民眾偶爾攝取阿斯巴甜不需要憂慮健康風險，機構只是提醒民眾要適量攝取。

但兒童如每日飲用3罐添加阿斯巴甜的汽水，就可能超出攝取量上限。

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責任編輯：鄭錦玲

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