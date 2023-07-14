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IEA首下調今年全球石油需求預測 明年增長或再減半

環球社會熱點 14:19 2023/07/14

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國際能源署（IEA）表示，今年全球石油需求將達至歷史新高，但由於持續宏觀經濟逆風，其增長速度或未如預期，首度下調今年對全球石油需求的增長量，而明年需求量或再減少一半。

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IEA下調2023年石油需求增長至每天220萬桶，全球石油需求或達到平均每日1.021億桶。較此前預期減少每日22萬桶，為IEA首次下調今年的增長預測。

IEA亦預料，明年石油需求增長或減半至每日110萬桶。

IEA強調，宏觀經濟環境充滿挑戰，世界石油需求正受壓，過去12個月許多發達國家和發展中國家大幅收緊貨幣政策，進一步加劇影響石油需求。

IEA月度石油市場報告指，受石化產品使用量激增的推動，中國在疫情後重新開放經濟後，將佔全球收益7成。

但報告指中國復甦起步緩慢，至今未能拓展到旅遊和服務業以外行業，其經濟復甦在今年較早時反彈後已失去動力。

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IEA指，發達國家和整個歐洲的消費依然疲軟，非洲國家亦因取消補貼後國內燃料價格高企，而減少進口。報告直言，由於持續的宏觀經濟逆風，尤其是製造業衰退加劇，今年首次下調2023年增長預測。

IEA指全球石油庫存看似相對充裕，已恢復至2021年9月以來的最高水平。由於石油進口大幅增加，包括俄羅斯和伊朗將石油大幅降價，中國原油庫存出現1年以來最大按月增幅。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）表示，全球向清潔能源經濟轉變的步伐正在加快，隨著電動車、能源效益和其他技術的進步，全球石油需求將在本10年末期時見頂。

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責任編輯：李俊儀

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