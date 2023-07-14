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新加坡次季GDP按年增0.7% 勉強避過技術性衰退

環球經濟金融 12:42 2023/07/14

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新加坡政府周五（14日）公布最新經濟數據，顯示今年第二季的國內生產總值（GDP）按年增長0.7%，按季增長0.3%，勉強避過技術性衰退。

英國數百萬公務員獲加薪 政府動用513億公帑 【下一頁】

市場經濟學家早前預期，新加坡GDP按年增0.6%及按季增0.3%，官方數據勝市場預期。

雖然新加坡今年首季GDP按年增0.4%及按季收縮0.4%，但次季GDP回升，成功避免出現技術性衰退。

今年次季製造業產出按年收縮7.5%，較上季5.3%的幅度擴大。製造業產出按季收縮幅度，則由首季的4.5%放緩至次季的1.3%。除運輸工程外，所有製造業領域產出均按年錄得跌幅。

IMF警告英國業主 將面臨更沉重按揭壓力 【下一頁】

新加坡金融管理局（MAS）本月較早時警告指，當地的經濟增長前景不確定，存在下行風險。

當局指。如果全球金融體系未來幾個月出現潛在脆弱性，消費者和投資者信心或受到進一步打擊，從而對更廣泛經濟產生不利影響。

MAS於年度審查中預計，今年新加坡GDP將放緩到0.5%至2.5%，低於去年3.6%的增速。

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責任編輯：鄭錦玲

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