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【國泰293】國泰6月載客量按年增9.3倍、單日載客創疫後新高　另下周重開香港「寰宇堂」頭等貴賓室

股市 12:34 2023/07/14

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【國泰293】國泰6月載客量按年增9.3倍、單日載客創疫後新高　另下周重開香港「寰宇堂」頭等貴賓室

國泰航空 （00293） 公布，6月份載客量154.85萬人次，按年增加9.3倍，而6月25日單日載客人次再創自疫情以來的新高。另外，公司將在下周會重開「寰宇堂」頭等貴賓室。

國泰6月份載客量154.85萬人次，按年增加9.3倍。收入乘客千米數按年上升5.3倍。乘客運載率增加 20.7個百分點至87.7%，以可用座位千米數計算的運力按年增加3.8倍。在2023年首六個月，載客人次較去年同期增加22.3倍，運力上升11.1倍，而收入乘客千米數則上升16.85倍。

公司顧客及商務總裁劉凱詩表示，6月份的客運業務表現持續理想。公司於6月25日的單日載客人次自疫情以來首次突破6萬關口。國泰於月內繼續提升運力及增加航班班次，以滿足強勁的出行需求。

她又指，長途航線中的熱門留學地點， 包括北美、英國及澳紐等需求亦見殷切，返港航班的平均載客率約為 90%，帶動6月份的整體載客率高達87.7%。

貨運運載量增6.4%

貨運方面，運載11.12萬公噸貨物，按年增加6.4%。月內貨物收入噸千米數按年增加16.3%，運載率下跌6.7 個百分點至61.7%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加29%。在2023年首六個 月，載貨量較去年同期增加23.8%，運力增加 117.6%，而貨物收入噸千米數則上升83%。

劉凱詩表示，貨運方面，夏天是傳統淡季，6月份整體貨運需求一如預期維持平穩，然而電子商貿活動持續活躍，協助維持貨運量。

下周重開香港「寰宇堂」頭等貴賓室

展望7月及8月，客運表現正面。隨着航班不斷增加，國泰亦會為尊尚顧客重開更多貴賓室。繼6月重開溫哥華貴賓室後，公司下周會重開香港第五個、 亦是最後尚待開放的貴賓室「寰宇堂」頭等貴賓室，而台北及三藩市貴賓室亦將於短期內為顧客陸續重開。儘管整個夏季的貨運需求預料平穩，公司亦已加緊為需求於第三季後期回升作好準備，包括增加跨太平洋重點航線的運力。

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編輯：姚卓然

國泰航空（00293） 港股 貨運量 航空 國泰航空
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