  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金　未來12個月贖回全數政府優先股　股價升6%

股市 13:31 2023/07/14

分享：

分享：

【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金　未來12個月贖回政府195億元全數優先股

國泰航空 （00293） 發盈喜，預計上半年股東應佔溢利可達40億至45億元，較去年同期虧損49.99億元，逆轉近100億元。國泰航空續指，繼6月底向港府派付15.24億元遞延股息後，擬未來12個月間贖回所有優先股。國泰航空於2020年架構重組時，獲港府認購195億元優先股和提供78億元備用過渡貸款融資。

國泰已於6月宣布港府過渡貸款融資已到期結束，當集團完成贖回195億元優先股時，將意味政府完全退出支援國泰計劃。按優先股發行條款，國泰航空優先股首三年年利率為3厘，今年息率將加至5厘，明年加至7厘，2025年起加至9厘。

國泰股價午後曾升6%，暫報8.62元，成交1億元。

國泰6月客貨運數據，可見【下一頁】

國泰擬發特別獎金　員工最多獲派6星期「特別酬謝金」

國泰行政總裁林紹波表示，集團正逐漸走出逆境，穩步踏上復常之路，將向疫情期間一眾與國泰共度時艱的同事，發放最高為6星期合資格酬金的特別酬謝金，特別酬謝金將連同九月份薪酬一併發放。

至於2022年底將加入的集團員工，將獲發兩星期合資格酬金；而在2020年至2022年期間曾參與特別休假計劃或同類計劃，並一直持續受聘至今的員工，將額外獲發四星期合資格酬金。

林紹波預告，稍後會推出一項新的利潤分享計劃（適用於2023至25年），具體細節將於下個月內部公布。

新加坡航空豪派8個月獎金，復甦之路領先國泰一年？可見【下一頁】

國泰：上半年業績包括19億非現金收益

國泰表示，經初步審閱綜合管理賬目，上半年集團航空公司和附屬公司受惠撤銷檢疫要求而運力提升，不過聯屬公司（即國航應佔權益）續錄虧損。另外，由於中國國航 （00753） 配售A股新股，令國泰權益由18.13%跌至16.26%，按會計準則下，國泰期內可入帳19億元的視作出售項目的非現金收入。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】拆解MPF全港首隻「抗通脹、兼派息」基金有冇達標 立即收看

相關文章：

【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始　首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換

【國泰293】國泰航空預計今年上半年錄得綜合盈利　另5月載客量按年大增23倍

【航空奧斯卡】國泰航空重返Skytrax十大航空兼奪一獎　新加坡航空成最佳航空公司（第二版）

編輯：麥德銘

港股 盈喜 國泰航空（00293） 國泰航空
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】國泰盈喜午後抽升6%　美團轉跌2%　恒指升約50點（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌61點　納指期貨升10點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【今日至HOT】醫生揭9類長壽食物｜港元中長期定存息最高4.5厘｜新加坡傳奇「海南雞飯」在港連開兩店
【今日至HOT】醫生揭9類長壽食物｜港元中長期定存息最高4.5厘｜新加坡傳奇「海南雞飯」在港連開兩店
【美股期貨】道指期貨跌61點　納指期貨升10點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌61點　納指期貨升10點（不斷更新）
【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始　首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換
【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始　首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683全日漲24%　一手賺505元　今年第二大成交新股　多位名人現身儀式
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683全日漲24%　一手賺505元　今年第二大成交新股　多位名人現身儀式
【大行報告｜新經濟股】大摩：內地互聯網行業已進入寬鬆監管周期　料阿里巴巴最為受惠
【大行報告｜新經濟股】大摩：內地互聯網行業已進入寬鬆監管周期　料阿里巴巴最為受惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款