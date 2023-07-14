【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金　未來12個月贖回全數政府優先股　股價全日升5%

▲ 【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金 未來12個月贖回政府195億元全數優先股

國泰航空 （00293） 發盈喜，預計上半年股東應佔溢利可達40億至45億元，較去年同期虧損49.99億元，逆轉近100億元。國泰航空續指，繼6月底向港府派付15.24億元遞延股息後，擬未來12個月間贖回所有優先股。國泰航空於2020年架構重組時，獲港府認購195億元優先股和提供78億元備用過渡貸款融資。

國泰已於6月宣布港府過渡貸款融資已到期結束，當集團完成贖回195億元優先股時，將意味政府完全退出支援國泰計劃。按優先股發行條款，國泰航空優先股首三年年利率為3厘，今年息率將加至5厘，明年加至7厘，2025年起加至9厘。

國泰股價午後曾升逾6%，高見8.63元，收市升4.7%，收報8.5元，成交2.4億元。

國泰擬發特別獎金 員工最多獲派6星期「特別酬謝金」

國泰行政總裁林紹波表示，集團正逐漸走出逆境，穩步踏上復常之路，將向疫情期間一眾與國泰共度時艱的同事，發放最高為6星期合資格酬金的特別酬謝金，特別酬謝金將連同九月份薪酬一併發放。

至於2022年底將加入的集團員工，將獲發兩星期合資格酬金；而在2020年至2022年期間曾參與特別休假計劃或同類計劃，並一直持續受聘至今的員工，將額外獲發四星期合資格酬金。

林紹波預告，稍後會推出一項新的利潤分享計劃（適用於2023至25年），具體細節將於下個月內部公布。

國泰：上半年業績包括19億非現金收益

國泰表示，經初步審閱綜合管理賬目，上半年集團航空公司和附屬公司受惠撤銷檢疫要求而運力提升，不過聯屬公司（即國航應佔權益）續錄虧損。另外，由於中國國航 （00753） 配售A股新股，令國泰權益由18.13%跌至16.26%，按會計準則下，國泰期內可入帳19億元的視作出售項目的非現金收入。

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編輯：麥德銘