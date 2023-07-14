【AI狂潮】OpenAI夥美聯社　利用新聞報道訓練AI

▲ OpenAI與美聯社達成協議，包括讓OpenAI存取美聯社早在1985年的部分檔案內容。

ChatGPT掀起生成式AI狂潮，技術尤其對撰寫內容有幫助。雖然早前有新聞業界公司控訴ChatGPT會虛構新聞報道，可是仍有業界公司期望探索相關生成式AI功能。

ChatGPT背後開發商OpenAI近日正不斷「加長」的合作夥伴名單之中，最新加入美聯社。OpenAI將在未來兩年內，使用美聯社的新聞報道來訓練AI模型。

美聯社：新聞報道不使用相關技術

據悉，雙方達成的協議，包括讓OpenAI存取美聯社早在1985年的部分檔案內容。作為協議的一部分，美聯社將獲得OpenAI的「技術和產品專業知識」，惟具體細節尚未清楚。

【Google Bard】Google聊天AI支援繁體中文 新增語音回覆、識別圖像等功能

【迎戰NVIDIA】Intel中國推定製版AI芯片 減美國芯片禁令影響

美聯社早年開始已有探索AI功能，並於2014年開始生成公司收益報告。後來，美聯社利用該技術自動生成有關美國職業棒球小聯盟（Minor League Baseball，MiLB）和大學體育報道。不過，美聯社是次亦明確表示：「不會在新聞報道中使用該技術。」

此外，美聯社在今年初公布了由AI驅動的新項目，在明尼蘇達州的一份報訊上發布西班牙語新聞，以記錄與公眾安全相關事件。另推出一款AI搜索工具，讓新聞合作夥伴更容易在其資料庫中找到照片和影片。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：