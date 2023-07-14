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【異動股｜生科股】和鉑醫藥大升兩成　發盈喜、料上半年扭虧為盈賺最多400萬美元

股市 11:44 2023/07/14

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【異動股】和鉑醫藥大升兩成　發盈喜、料上半年扭虧為盈賺最多400萬美元

和鉑醫藥 （02142） 發盈喜，預期集團上半年總收入約為4000萬美元，按年增加約44.9%，同時扭虧為盈，溢利賺介乎200萬美元至400萬美元，而去年同期則虧損約7310萬美元。

和鉑醫藥周五（14日）曾升33.7%高見1.98元，現大升兩成，報1.8元，截至上午11時36分，成交額錄1452萬元。

公司表示，預期總收入增加及轉虧為盈亦主要歸因於來自Harbour Therapeutics創新產品（如HBM7008及HBM9161）的授權及合作，為上半年收益作出重大貢獻；及Nona Biosciences的收入大幅增加，反映了其快速發展及擴張的勢頭。

與映恩生物合作繼續進行

另外，公司澄清，就與映恩生物於2022年訂立的合作協議，授予映恩生物其針對特定腫瘤的單克隆抗體的獨家權，以開發全球首創的抗體藥物偶聯物（ADC），即使由百濟神州 （06160） 獲得用於治療特定實體瘤患者的在研、臨床前ADC項目的全球臨床及商業許可的獨家選擇權，該項目乃根據合作協議而開發。

於2022年，公司通過公司全資附屬公司諾納生物（前身為和鉑醫藥（蘇州）有限公司）與映恩生物訂立合作協議。無論上文所披露的百濟神州協議如何規定，諾納生物與映恩生物之間的合作將根據合作協議的條款繼續進行。

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【異動股｜生科股】和鉑醫藥全日大升36%　與科倫博泰生物醫藥簽署兩款產品分成協議

編輯：姚卓然

 

港股 異動股 盈喜 治療 和鉑醫藥—B（02142） 百濟神州（06160）
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