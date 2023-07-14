  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐盟新法】iPhone都要改版？　歐盟強制規定電子產品採用「可更換電池」

科技 12:06 2023/07/14

分享：

分享：

歐盟早前以減少電子垃圾為由，推出新法規要求所有電子產品必須使用「可更換電池」，加強電子產品與電池的永續性。歐盟理事會近日正式通過新法規，惟由於目前市面上的智能手機、平板電腦等，可讓用戶自行更換電池的款式均非常罕見，因此將影響不少廠商。尤其是各大智能手機品牌，包括蘋果iPhone、三星、Google等手機設計。

【迎戰NVIDIA】Intel中國推定製版AI芯片　減美國芯片禁令影響

2027年生效

現時大多智能手機均使用密封式電池，手機機殼邊緣會使用膠水或者黏著劑、螺絲，確保防水之餘，也可以令機身更輕、更薄。然而，是次新法規強制規定將在2027年，所有電子產品的電池，包括電動車電池、工業電池等，都需要方便消費者能自行拆卸及替換。

【Google Bard】Google聊天AI支援繁體中文　新增語音回覆、識別圖像等功能

歐盟理事會投票同意後，待法案交由歐洲議會正式簽屬，公告20天即正式生效。目前各大科技公司尚未就歐盟新法規發表任何回應，亦未知電子產品改變產品設計後，會否將成本轉嫁予消費者。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【FUJIFILM相機】富士推復古迪士尼相機　FUJIFILM X100V特別版
2023/07/12
【FUJIFILM相機】富士推復古迪士尼相機　FUJIFILM X100V特別版
【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？
2023/07/13
【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？
【怪趣耳機】明治創意用品　蘑菇巧克力變身無線耳機
今日
【怪趣耳機】明治創意用品　蘑菇巧克力變身無線耳機
【Netflix帳號共享】Netflix「無痛轉移個人資料」功能　開放予全球會員（附教學）
2023/07/13
【Netflix帳號共享】Netflix「無痛轉移個人資料」功能　開放予全球會員（附教學）

你可能感興趣

【FUJIFILM相機】富士推復古迪士尼相機　FUJIFILM X100V特別版
18:43 2023/07/12
【FUJIFILM相機】富士推復古迪士尼相機　FUJIFILM X100V特別版
【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？
11:05 2023/07/13
【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？
【怪趣耳機】明治創意用品　蘑菇巧克力變身無線耳機
今日 09:00
【怪趣耳機】明治創意用品　蘑菇巧克力變身無線耳機
可持續發展 汽車 移動裝置 科技產品 電動車 產品 Google 歐盟 歐洲 智能手機

下一篇文章

【Microsoft Store】Microsoft商店新功能　AI中心推廣應用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【迎戰NVIDIA】Intel中國推定製版AI芯片　減美國芯片禁令影響
【迎戰NVIDIA】Intel中國推定製版AI芯片　減美國芯片禁令影響
【視像通話】Meta新功能防尷尬　出動3D虛擬替身接聽視像通話
【視像通話】Meta新功能防尷尬　出動3D虛擬替身接聽視像通話
【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？
【迎戰AI狂潮】Elon Musk開新AI公司　團隊陣容來頭不小？
【Apple動向】Apple iOS17公開測試版登場　一文回顧5大新功能
【Apple動向】Apple iOS17公開測試版登場　一文回顧5大新功能
【網絡攻擊】Microsoft稱中國黑客利用安全漏洞　入侵多個美國政府系統
【網絡攻擊】Microsoft稱中國黑客利用安全漏洞　入侵多個美國政府系統
【Google Bard】Google聊天AI支援繁體中文　新增語音回覆、識別圖像等功能
【Google Bard】Google聊天AI支援繁體中文　新增語音回覆、識別圖像等功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款