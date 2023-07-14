【歐盟新法】iPhone都要改版？　歐盟強制規定電子產品採用「可更換電池」

歐盟早前以減少電子垃圾為由，推出新法規要求所有電子產品必須使用「可更換電池」，加強電子產品與電池的永續性。歐盟理事會近日正式通過新法規，惟由於目前市面上的智能手機、平板電腦等，可讓用戶自行更換電池的款式均非常罕見，因此將影響不少廠商。尤其是各大智能手機品牌，包括蘋果iPhone、三星、Google等手機設計。

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2027年生效

現時大多智能手機均使用密封式電池，手機機殼邊緣會使用膠水或者黏著劑、螺絲，確保防水之餘，也可以令機身更輕、更薄。然而，是次新法規強制規定將在2027年，所有電子產品的電池，包括電動車電池、工業電池等，都需要方便消費者能自行拆卸及替換。

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歐盟理事會投票同意後，待法案交由歐洲議會正式簽屬，公告20天即正式生效。目前各大科技公司尚未就歐盟新法規發表任何回應，亦未知電子產品改變產品設計後，會否將成本轉嫁予消費者。

責任編輯：張寶燕

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