  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】長實波老道殺訂21億「先甜後苦」　瑞銀拆解告吹原因、富瑞削長實後年盈測

股市 12:03 2023/07/14

分享：

分享：

長實波老道殺訂21億「先甜後苦」　富瑞削2025年長實盈利預測

長實 （01113） 208億元「打包」出售半山波老道 21 BORRETT ROAD項目交易告吹，從新加坡家族辦公室華瑞資本沒收20.8億元訂金。富瑞最新報告指出，長實可將20.8億元沒收訂金入帳為收益，相當於市場預測長實今年盈利的8%，但富瑞認為長實今年入帳項目較少，不會因為21 BORRETT ROAD殺訂而增加派息，並且犧牲2025年收益減少，降低長實2025年每股盈利預測達16%。

長實原訂一次過將152個豪宅單位、273個車位售予華瑞資本，惟華瑞資本今年3月未有如期支付首筆協議付款，最終「殺訂」離場。富瑞指出，項目住宅呎價達62,000元，每個車位值500萬元，電單車位亦值30萬元。交易原訂2025年正式完成。

長實21 BORRETT ROAD殺訂21億元 揭新加坡資本3月未支付部分款項，可見【下一頁】

富瑞預計，長實沒收訂金金額可觀，但須用更長時間、更低呎價重售單位，將不利2025年盈利。

重新調整模型後，富瑞目前預計，長實今年每股盈利按年跌19%，每股股息2.28元，主要受累入帳項目較少和宏觀經濟不明朗影響，維持目標價47元、「持有」評級。

瑞銀：利率快速飆升成交易告吹關鍵原因

瑞銀認為，交易告吹的關鍵原因是利率快速飆升。自2022年9月28日（交易公布日期）以來，一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）已由2.6%抽升至目前4.9%。

該行相信，該交易告終稍為利好長實，但亦意味著在目前的市場環境下，出售非核心資產或一大批整體交易非常困難，目標價予47.9元，為「中性」評級。

長實周五半日股價升1.4%，報44.2元，成交逾6600萬元。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】拆解MPF全港首隻「抗通脹、兼派息」基金有冇達標 立即收看

相關文章：

【長實1113】長實獲批改建馬鞍山海澄軒酒店成住宅用途　共772伙

【放寬按揭】富瑞：放寬按揭僅輕微利好發展商、上車人士省保費明顯　一表看清節省按保保費

【大行報告｜地產】摩通：本地地產股資產被低估程度30年最嚴重　大孖沙或趁機回購、重組（附表）

記者：麥德銘

港股 長實集團（01113） 大行報告 長實
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介銀河娛樂、中國宏橋、渣打集團

下一篇文章

【異動股｜生科股】和鉑醫藥大升兩成　發盈喜、料上半年扭虧為盈賺最多400萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【今日至HOT】醫生揭9類長壽食物｜港元中長期定存息最高4.5厘｜新加坡傳奇「海南雞飯」在港連開兩店
【今日至HOT】醫生揭9類長壽食物｜港元中長期定存息最高4.5厘｜新加坡傳奇「海南雞飯」在港連開兩店
【美股期貨】道指期貨跌61點　納指期貨升10點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌61點　納指期貨升10點（不斷更新）
【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始　首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換
【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始　首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683全日漲24%　一手賺505元　今年第二大成交新股　多位名人現身儀式
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683全日漲24%　一手賺505元　今年第二大成交新股　多位名人現身儀式
【大行報告｜新經濟股】大摩：內地互聯網行業已進入寬鬆監管周期　料阿里巴巴最為受惠
【大行報告｜新經濟股】大摩：內地互聯網行業已進入寬鬆監管周期　料阿里巴巴最為受惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款