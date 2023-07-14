【大行報告】長實波老道殺訂21億「先甜後苦」　富瑞削2025年長實盈利預測

▲ 長實波老道殺訂21億「先甜後苦」 富瑞削2025年長實盈利預測

長實 （01113） 208億元「打包」出售半山波老道 21 BORRETT ROAD項目交易告吹，從新加坡家族辦公室華瑞資本沒收20.8億元訂金。富瑞最新報告指出，長實可將20.8億元沒收訂金入帳為收益，相當於市場預測長實今年盈利的8%，但富瑞認為長實今年入帳項目較少，不會因為21 BORRETT ROAD殺訂而增加派息，並且犧牲2025年收益減少，降低長實2025年每股盈利預測達16%。

長實原訂一次過將152個豪宅單位、273個車位售予華瑞資本，惟華瑞資本今年3月未有如期支付首筆協議付款，最終「殺訂」離場。富瑞指出，項目住宅呎價達62,000元，每個車位值500萬元，電單車位亦值30萬元。交易原訂2025年正式完成。

長實21 BORRETT ROAD殺訂21億元 揭新加坡資本3月未支付部分款項，可見【下一頁】

富瑞預計，長實沒收訂金金額可觀，但須用更長時間、更低呎價重售單位，將不利2025年盈利。

重新調整模型後，富瑞目前預計，長實今年每股盈利按年跌19%，每股股息2.28元，主要受累入帳項目較少和宏觀經濟不明朗影響，維持目標價47元、「持有」評級。

瑞銀：利率快速飆升成交易告吹關鍵原因

瑞銀認為，交易告吹的關鍵原因是利率快速飆升。自2022年9月28日（交易公布日期）以來，一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）已由2.6%抽升至目前4.9%。

該行相信，該交易告終稍為利好長實，但亦意味著在目前的市場環境下，出售非核心資產或一大批整體交易非常困難，目標價予47.9元，為「中性」評級。

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記者：麥德銘