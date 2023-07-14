美荷里活演員工會宣布罷工 逾60年來最大規模

美國荷里活演員工會（SAG）此前希望，串流媒體公司能改善業界工作待遇，但雙方未能達成協議。SAG旗下約16萬名演員將於洛杉磯時間周五（14日）午夜（香港時間下午3時）開始罷工，是行業至1960年以來最大規模的行動。

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是次罷工將影響美國大部分電影和劇集製作，荷里活名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）最新作品《奧本海默》（Oppenheimer）上映在即，參演巨星斯里安梅菲（Cillian Murphy）、麥迪文（Matt Damon）和艾美莉賓特（Emily Blunt）在工會宣布罷工後，隨即離開電影於倫敦的首映禮。

SAG此前要求Netflix、迪士尼、派拉蒙影業（Paramount）和華納兄弟（Warner Bros）等製作公司，確保不會使用人工智能（AI）和採用電腦生成的肖像及聲音技術，取代演員。

SAG主席Fran Drescher出席新聞發布會表示，現時是一個歷史性時刻，一個真理時，若工會現時不挺身而出，眾人都會遇到麻煩，將面臨被機器和大企業取代的危機。英國演員Kenneth Branagh亦指，現時是行業的關鍵時刻，需要解決所涉及的問題，料部分對話將十分艱難。

SAG要求串流媒體公司如重播演員主演的電影和節目，也應向演員提供薪酬，以提高演員收入。SAG亦要求加強監管自錄試鏡，減少將成本轉移到演員身上的情況。

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雖然電影和電視製片人聯盟（AMPTP）已同意將保護演員數碼肖像，但SAG周三（12日）宣布無法和大型製片廠達成協議，談判委員會投票一致決定加入編輯的罷工行動。據悉荷里活編輯此前亦提出類似訴求，同樣未能達成共識，至今已罷工11周，是次為行業逾60年來首次雙重罷工。

根據SAG在網上發布的公告，是次參與罷工的包括演員、舞蹈人員及特技演員等職業。

AMPTP 發表聲明批評，指罷工並非希望看到的結果，缺乏演員為劇集和電影注入生命力，製片廠將無法營運。SAG選擇罷工令人遺憾，指行動將為無數依賴行業的人士帶來經濟困難。

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責任編輯：李俊儀