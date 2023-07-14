▲ 【美股焦點】微軟與動視暴雪據報擬放棄英國雲遊戲業務部分控制權 另美FTC提上訴

微軟（Microsoft，美：MSFT）斥690億美元收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI），據《彭博》引述知情人士指，為緩解監管機構擔憂，微軟和動視暴雪考慮放棄英國雲遊戲業務的部分控制權，力爭在7月18日最後期限之前完成合併交易。

知情人士指，這可能涉及將英國基於雲市場的遊戲權益出售給一家電信、遊戲或互聯網計算公司，而一家私募股權公司可能也有興趣。

兩家公司仍然認為有可能在下周的截止日期之前完成交易，這將是視頻遊戲行業有史以來規模最大的交易。

英國競爭與市場管理局5月時否決了這一合併交易，目前微軟正與當局進行磋商。該監管機構周二表示，其準備評估微軟的提議，但也表示，公司需要重新提交交易，才能重新開始通常為期數月的監管程序。微軟和動視暴雪的發言人不予置評。

不服訴訟遭駁回 美FTC提上訴

另外，美國聯邦貿易委員會（FTC）入稟聯邦法院，要求頒令暫停微軟收購遊戲開發商動視暴雪的計劃，但遭法院在周三駁回其訴訟，而FTC周四則提出上訴，請求上訴法庭暫停微軟和動視暴雪的交易。

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編輯：姚卓然