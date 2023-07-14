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英國數百萬公務員獲加薪 政府動用513億公帑

環球社會熱點 11:07 2023/07/14

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）接受獨立薪酬審查機構的建議，政府將動用50億英鎊（約513億港元）的公帑，為數百萬英國公務員加薪6%至6.5%。

IMF警告英國業主 將面臨更沉重按揭壓力 【下一頁】

辛偉誠周四（13日）會見財相侯俊偉（Jeremy Hunt）後作出決定，約45%的公營部門員工受惠。其中警察和懲教人員加薪7%；老師加薪6.5%；國民保健服務（NHS）員工加薪6%；初級醫生加薪6%及獲得一筆過1,250英鎊獎金；軍人加薪5%及獲得一筆過1,000英鎊獎金。

財政部強調，政府會通過現有部門預算提供資金用作加薪，工會憂慮公營部門工作人員資源減少及服務可能會削減。

英倫銀行行長預料 英國通脹今年將顯著下降 【下一頁】

英國4個教育工會的秘書長形容，今次為英國教師審查機構有史以來最大的建議加薪幅度，認可教師在國家發揮重要作用，及提高教學行業的吸引力，工會將呼籲成員接受加薪幅度及取消罷工。

但初級醫生當地周四早上起罷工，行動會於下周二（18日）結束。工會要求政府為初級醫生加薪35%，但衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）指上述要求不合理。

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責任編輯：鄭錦玲

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