▲ 【美國股市】普徠仕：料通脹未來數月或將維持高企 籲慎選人工智能股份

普徠仕環球增長股票策略基金經理Scott Berg認為，過去三年市場主要受增長股和價值股之間的輪轉影響，而未來則應更加關注股票的基本因素和能實現盈利複合增長的公司，又提醒應審慎挑選人工智能行業。

Berg指出，隨著已發展市場央行收緊貨幣供應，料將不會重返推行大規模經濟刺激措施的時期。同時，鑑於價格攀升帶來的顯著風險，該行認為大幅減息的可能性極低，並預料通脹在未來數月或將維持高企。他又指，經濟目前僅出現「軟著陸」現象，有助於舒緩股票市場面臨的壓力。

選股方面，他提醒應審慎挑選人工智能投資機遇，包括NVIDIA（美：NVDA）等公司的最新季報反映，大量投資者湧入人工智能領域。人工智能的投資周期尚處於早期階段，這創造了巨大的機遇，但投資者亦需考慮其持久性和估值問題。許多企業利潤率正受壓，但仍大舉投資，因此審慎部署有望順應人工智能投資周期的機會是關鍵。

金髮女孩經濟時代終結 公司利潤率成追捧關鍵

另外，他又提到，金髮女孩經濟 （Goldilocks Economy，即高增長和低通脹並存，且利率維持在較低水平）時代終結。隨著低利率、低稅收、低工資增長、低廉的商品價格、科技突破較易實現、全球出現通縮的時代逐漸結束，這將對企業的利潤率產生影響，當中能夠度過經濟下行時期並維持或增加利潤率的公司將有望受市場青睞。

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編輯：姚卓然