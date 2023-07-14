  • 32°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 11:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國股市】普徠仕：料通脹未來數月或將維持高企　籲慎選人工智能股份

股市 10:48 2023/07/14

分享：

分享：

【美國股市】普徠仕：料通脹未來數月或將維持高企　籲慎選人工智能股份

普徠仕環球增長股票策略基金經理Scott Berg認為，過去三年市場主要受增長股和價值股之間的輪轉影響，而未來則應更加關注股票的基本因素和能實現盈利複合增長的公司，又提醒應審慎挑選人工智能行業。

Berg指出，隨著已發展市場央行收緊貨幣供應，料將不會重返推行大規模經濟刺激措施的時期。同時，鑑於價格攀升帶來的顯著風險，該行認為大幅減息的可能性極低，並預料通脹在未來數月或將維持高企。他又指，經濟目前僅出現「軟著陸」現象，有助於舒緩股票市場面臨的壓力。

選股方面，他提醒應審慎挑選人工智能投資機遇，包括NVIDIA（美：NVDA）等公司的最新季報反映，大量投資者湧入人工智能領域。人工智能的投資周期尚處於早期階段，這創造了巨大的機遇，但投資者亦需考慮其持久性和估值問題。許多企業利潤率正受壓，但仍大舉投資，因此審慎部署有望順應人工智能投資周期的機會是關鍵。

金髮女孩經濟時代終結　公司利潤率成追捧關鍵

另外，他又提到，金髮女孩經濟 （Goldilocks Economy，即高增長和低通脹並存，且利率維持在較低水平）時代終結。隨著低利率、低稅收、低工資增長、低廉的商品價格、科技突破較易實現、全球出現通縮的時代逐漸結束，這將對企業的利潤率產生影響，當中能夠度過經濟下行時期並維持或增加利潤率的公司將有望受市場青睞。

相關文章：

【美股焦點】納指100「貧富懸殊」加劇　歷史第三次特別調權、Cathie Wood受惠？

【大行看法】瑞銀：中國股票回報或達低雙位數　有望跑贏美股　薦三大板塊

【大行看法】大摩大淡友：美股次季業績勝預期亦難提振標指　高盛：關注通脹回落下、企業維持利潤率能力

編輯：姚卓然

 

經濟衰退 市場動向 美股 股票 經濟 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】滙豐升1%破頂　中資電訊股升、聯通升逾4%　恒指升約百點（不斷更新）

下一篇文章

【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【今日至HOT】醫生揭9類長壽食物｜港元中長期定存息最高4.5厘｜新加坡傳奇「海南雞飯」在港連開兩店
【今日至HOT】醫生揭9類長壽食物｜港元中長期定存息最高4.5厘｜新加坡傳奇「海南雞飯」在港連開兩店
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683全日漲24%　一手賺505元　今年第二大成交新股　多位名人現身儀式
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683全日漲24%　一手賺505元　今年第二大成交新股　多位名人現身儀式
【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始　首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換
【機票兌換】國泰里賞航班活動今午12時起開始　首輪航點有東京首爾、4.5萬張機票可兌換
【大行報告｜新經濟股】大摩：內地互聯網行業已進入寬鬆監管周期　料阿里巴巴最為受惠
【大行報告｜新經濟股】大摩：內地互聯網行業已進入寬鬆監管周期　料阿里巴巴最為受惠
【美股收市】通脹續降溫 納指漲1.6% 標指升破4500逼16月高 道指升47點 美滙失100關
【美股收市】通脹續降溫 納指漲1.6% 標指升破4500逼16月高 道指升47點 美滙失100關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款