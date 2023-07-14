太興破天荒舉行「太興感謝折」 優惠 7.16 只限一天 全民共享 71 折激賞優惠

香港政府即將於 7 月 16 日（本星期日）發放第二期消費券，太興集團今天宣佈將於同日舉行破天荒「太興感謝折」，推出首次大型 71 折扣優惠。加上今年是香港特別行政區回歸 26 周年，飲食界紛紛響應 7.16 慶回歸優惠活動，希望能夠與民同樂，以美食回饋一眾客人。顧客於 7 月 16 日於全港太興分店惠顧 任何堂食餐單，包括早、午、下午茶及晚市，均可享全單 71 折優惠！優惠只限一天，絕對不容錯過！



優惠詳情請參閱：

推廣日期 2023 年 7 月 16 日（星期日）

條款及細則 ：

- 本優惠適用於全線香港太興分店（機場分店除外）。

- 本優惠只適用於 2023 年 7 月 16 日堂食惠顧，不適用於外賣、燒味斬料及外送服務。

- 本優惠不可與折扣優惠、所有現金券（包括金豬美食禮券、港式美食現金券及電子現金券）或其他優惠同時使用。

- 優惠折扣以四捨五入計算至元位。

- 太興保留變更或提前終止此推廣活動之權利。如有任何爭議，太興保留最終決定權。

太興集團簡介

太興集團為源自香港的多元品牌休閒餐飲餐廳集團，於 2019 年在香港聯合交易所主 板上市。除旗艦品牌「太興」外，集團透過自創、收購及授出特許權成功壯大品牌組 合，當中包括「敏華冰廳」、「茶木」、「亞參雞飯」、「靠得住」、「錦麗」、「稻埕飯店」、 「點煲」、「餃子駅」、「瓊芳冰廳」、「花椒子」、「Tommy Yummy」及「鳥世一」等。 目前，太興集團的餐廳網絡共有逾 200 間餐廳，遍佈香港、中國內地及澳門。



(特約)