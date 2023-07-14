【暑假商機】星際探險、沙灘派對　親子上天下海玩轉暑假！

疫後首個暑假已悄悄降臨，不少家長都表示會外遊，除此之外，還會把握時間在港享受親子時光，包括逛商場、外出吃飯，以及讓孩子報讀不同的興趣班和補習班，追上學習進度。商場和餐廳紛紛推出相關宣傳，把握商機，有商場預料暑假人流及生意額會有20%增長。

【2023第二期消費券】消費券周日派 飲食界料生意升1成

教師莊太的兒子Jeter（下圖）今年10歲，一家三口將在暑假到東京旅行8日，「疫情3年，現在才有機會全家一起去旅行」，他們的旅遊套票約需4至5萬元，另外會預留1.5至2萬元購物，暑假其他日子會留港消費，例如是和其他家庭一同遊船河，每次約花費1千元，「夏天來到可以親親海洋，教育Jeter要愛護大自然，不要亂拋垃圾和捉走海洋生物等。」

此外他們亦會到商場購物，「小朋友大得快，定期要購買衣服及鞋履，價錢約在1千元以內」，閒時莊太還會和其他媽媽一起吃飯輕鬆一下，暑假則會帶同Jeter吃日式燒肉和西餐等，每人消費約300至400元。

Esther的女兒雅琳（下圖）今年6歲，暑假會一家三口到台灣旅行5日，「雅琳暑假後就會升小學，想讓她先輕鬆一下」，幾天預算花費萬多元。回港之後，雅琳將投入忙碌的興趣班生活，「平時返學的日子也會補習，但暑假則會更加密集，每星期上課5天，時間亦會長一點」，除中英數、普通話，還要學游水、跳舞和畫畫等，暑假每月支出約萬多元。

到了周末，他們會逛商場、吃飯和看電影等，「如商場有市集都會去走走，但暫時仍未有留意」，吃飯方面，每次會花費400至2,400元，如吃自助餐和Fine Dining每人約800元；開學之前亦要有所準備，「書包、文具較貴，約800至1,000元，另外亦會購置衣物，每次約百多元。」

荃新天地化身夢想職業體驗館

由7月中開始，荃新天地2期中庭將會化身為夢想職業體驗館，讓小朋友換上「工作服」，成為「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」及「偶像練習生」，透過職場體驗提升自信，同時發掘未來目標，「 今年是復常後首個暑假，相信家長都會為子女準備不同的暑期活動，故預期今次夏日推廣活動可為商場的人流及生意帶來20%增長。」

發言人稱，荃新天地對暑假生意抱持樂觀態度，「7至8月戶外氣溫平均超過32度，商場活動可提供一個舒適的環境讓小朋友放電」，此外，第二期消費券將於7月16日發放，相信能鼓勵市民外出消費，帶動人流及生意。

愉景灣推大型沙灘音樂節

愉景灣今夏將推出連串活動迎接暑假，除了親子活動、還有國際滑冰賽事，及首次舉辦本地最大型的 The Nextwave沙灘音樂節，後者將於7月尾在愉景灣大白灣沙灘舉行，有超過20個來自本地、台灣等地的音樂單位演出，並設有大型水上遊樂區，備有水上滑梯、水戰玩具、更有划艇及遊艇出租服務。酒店方面，則會推出蠟筆小新主題Staycation及下午茶等，相當進取。

愉景灣品牌及市務推廣助理總經理何志如（下圖）預期，以上活動每日平均能帶來數千人次參與，將為商戶按年帶來雙位數字生意增長。「由於今個夏天愉景灣引入多項大型及多元化活動及賽事，吸引的顧客群甚廣，包括一家大小的親子活動、年青一輩最愛的沙灘音樂節、以及大型國際運動賽事等，加上卡通主題酒店Staycation，我們對７至８月愉景灣的假日人流、商戶生意均持樂觀態度。」

天際100半價優惠吸客

天際100將於7月18日至9月6日期間進行「天際至Chill攝影夏令營」活動，遊客可以在天空及露營主題的打卡位拍照，並參加周末限定的特色表演活動、攝影小教室等；至於Café 100則推出海洋主題下午茶及兒童套餐。

發言人稱，7至8月正值旅遊旺季及學生長假期，故此提供多款門票優惠，「如本地居民半價優惠，海外旅客網上訂票75折等等」，市場推廣方面，會增加預算至逾7位數字，主要投放在社交媒體、傳媒，並邀請各地網紅來體驗等等。他們預計，整體人流和生意額能達到2018年開通港珠澳大橋時，訪客高峰期的7至8成。

親子餐廳準備迎戰

炑八韓烤親子餐廳由7月起舉辦多個暑期工作坊，包括風鈴、太陽帽和飯糰等等，此外並設有夏令營，讓小朋友可以在餐廳的Playroom玩耍、製作甜品和煮食等等，消磨一個下午，據餐廳負責人表示，現時每逢星期六、日，餐廳平均入座率達到90%以上，估計暑假平日入座率亦會倍增，「今年是疫後首個暑假，我們對生意額十分樂觀。」

親子餐廳「大樹先生的家」亦準備好於暑假迎戰，「食的方面有兒童餐，玩樂則有沙池區、釣魚區、滑梯和波波池等，此外亦有提供親子互動課程，如手工藝工作坊、親子花藝班和爬蟲動物體驗等。」餐廳營運經理Allan Chang說，暑假是親子餐廳的大季節，故於暑假初期提供了兒童入場費買一送一的優惠折扣。

SDM爵士芭蕾舞學院院長兼總經理陳遠航（Peony，下圖）稱，今年暑假將會推出「宮廷夢想舞會」及「交響芭蕾舞劇」等舞蹈表演課程，當中除有6小時舞蹈課堂，亦有畢業舞台表演，分別於歷山酒店和香港文化中心音樂廳演出，「近年移民人數增加，再加上疫後旅行，學生人數有所下跌」，她期望透過以上暑期課程，能提升1成收生率。

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本報記者：曾海倫

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