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【港股市況】國泰盈喜午後抽升6%　美團轉跌2%　恒指升約50點（不斷更新）

股市 13:36 2023/07/14

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港股市況不斷更新

港股半日高開後回升近50點，重上250天綫（現處於約19372點）。恒指高開184點，其後走勢回順，恒生指數半日升49點，報19399點，重上250天綫（現處於約19372點），成交518億元。科指跌0.4%，報4220點。ATM個別走，美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，騰訊 （00700） 升0.3%。中資電訊股造好，其中聯通 （00762） 升逾6%。汽車股逆市下跌。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告】長實波老道殺訂21億「先甜後苦」　富瑞削2025年長實盈利預測

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：35】美團 （03690） 午後跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，小米 （01810） 跌0.9%，京東 （09618） 跌0.5%，騰訊 （00700） 則靠穩升0.5%。

【13：31】國泰 （00293） 升6%，高見8.63元，成交1.1億元。

【13：19】港交所 （00388） 回軟，股價逆市跌0.7%，低見300.8元。

【13：15】國泰 （00293） 升幅擴至4%。

【13：03】國泰 （00293） 午後升近3%，高見8.49元。

【13：00】港股午後初段升約50點，報19400點，科指跌0.3%，報4225點。

【12：34】【國泰293】國泰6月載客量按年增9.3倍、單日載客創疫後新高　另下周重開香港「寰宇堂」頭等貴賓室

【12：31】【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金　未來12個月贖回政府195億元全數優先股

【12：00】恒生指數半日升49點，報19399點，重上250天綫（現處於約19372點），成交518億元。科指跌0.4%，報4220點。ATM個別走，美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，騰訊 （00700） 升0.3%。中資電訊股造好，其中聯通 （00762） 升逾6%。汽車股逆市下跌。

【11：58】迅銷 （06288） 升近一成，高見20.8元。

【11：45】【異動股｜生科股】和鉑醫藥大升兩成　發盈喜、料上半年扭虧為盈賺最多400萬美元

【11：43】聯通 （00762） 升幅進一步擴大，升逾6%高見5.64元。

【11：41】港股中午收市前，恒指升約75點，報19425點，科指跌0.2%，報4299點。

【11：32】A股個別發展，上證半日升0.3%，深證升0.02%，創業板指跌0.5%。

【11：24】折讓近13%配股的3D MEDICINES （01244） ，股價最新轉跌一成，低見111元。

【11：19】聯通 （00762） 升幅擴至逾4%，中電信 （00728） 升近4%，中移動 （00941） 升逾1%。

【11：05】大市窄幅上落，最新升約105點，報19456點，科指升0.2%報4245點。

【10：58】工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 分別升逾1%，建行 （00939） 升0.2%。

【10：47】遠東酒店 （00037） 最新回吐12%，低見1.33元。

【10：34】聯通 （00762） 短綫升幅擴大，最新升逾3%，中移動 （00941） 升逾1%，中電信 （00728） 升逾2%。

【10：32】恒指升幅再擴大至約100點，科指轉跌0.03%。

【10：18】和鉑醫藥 （02142） 發盈喜，預期上半年溢利介乎200萬元至400萬元，相對去年同期虧損約7310萬元。和鉑醫藥早段升近2成，高見1.98元。

【10：17】巨星傳奇 （06683） 上市翌日，股價逆市跌逾1%，低見4.92元創上市後新低。

【10：12】中石油 （00857） 升3%，破頂高見5.98元，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【10：11】【銀色債券2023】第8批銀債7月28日認購　保證息率升至5厘

【10：09】ATM齊齊轉跌，其中美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5，騰訊 （00700） 跌0.3%。

【10：09】大市升幅收窄至約15點，報19366點。

【10：02】汽車股逆市下跌，吉利 （00175） 跌逾2%，比亞迪 （01211） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌近半成，廣汽 （02238） 跌2%。另外，小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 跌逾4%，理想汽車 （02015） 跌2%。

【09：55】禪遊科技 （02660） 升逾7%，高見3.85元。禪遊科技公布，預期中期淨利潤較去年同期增長大約65%至85%。

【09：43】恒指早段升近100點，報19446點，升95點，科指升0.2%，報4246點。美團 （03690） 轉跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，騰訊 （00700） 升0.7%。

【09：42】網易 （09999） 早段升幅擴至半成，破頂高見172.1元。

【09：40】滙豐 （00005） 升0.8%，破頂高見62.8元。

【09：37】富力地產 （02777） 跌幅擴至8%，早段低見1.12元。

【09：34】九置 （01997） 發盈喜，股價靠穩升0.1%。

【盈喜】九置料今年上半年虧轉盈　受惠重估虧損淨額大減

【09：32】遠東酒店 （00037） 回吐近4%，低見1.38元。

【09：32】小鵬汽車 （09868） 開市後跌幅擴至7%，低見53.85元。

【09：28】粉筆 （02469） 發盈喜，預期上半年扭虧，轉賺錄得不少於6500萬元，股價今早升近3%。

【09：25】富力地產 （02777） 逆市跌逾1%。

【內房危機】富力遭申請破產重整　公司回應：不存在資不抵債、將尋求法律措施反對申請

【09：25】長實 （01113） 靠穩，股價高開0.1%。

【長實1113】長實波老道半山豪宅交易作廢、殺訂21億元　新加坡資本未如期3月支付部分款項

【09：23】網易 （09999） 升3%，開報168.6元破頂。

【09：21】ATM升逾1%至2%，蔚小理逆市跌，小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，恒指升184點，開報19534點，科指升1%，報4280點。

【09：13】期指開報19535點，升139點或0.7%。

【09：13】迅銷 （06288） 今早復牌。

【09：06】恒指黑期升約161點，報19525點。

【08：53】【資源股】五礦資源在秘魯重要銅礦項目恐再度延期　公司：望今年能達成談判協議

【08：46】【配股潮】半新股3D Medicines折讓近13%配股籌逾2億元　上市至今累升近4倍

【07：59】【珠寶股】六福第一季同店銷售按年升67%　港澳市場同店銷售升75%

【07：45】【新股IPO】新傳企劃1284上限定價　超購43倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】香港銀行存款保障擬由50萬升至80萬元︱網傳西貢有鯨魚出沒

【07：45】港股ADR收報19558點，升208點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報63.42元，較港收市價高1.27元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報354.81元，高5.01元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.44元，較港收市價高1.69元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國再有數據顯示通脹明顯降溫，6月最終需求生產物價指數（PPI）降幅超過預期，創2020年8月以來最低。數據進一步強化聯儲局即將結束加息行動的市場預期，納指及標指升幅跑贏大市，道指升47點，報34395點；標指升37點，報4510點；納指升219點或1.6%，報14138點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華虹半導體、澳優、阿里巴巴

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責任編輯︰梁浩碩

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