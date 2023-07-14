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【資源股】五礦資源在秘魯重要銅礦項目恐再度延期　公司：望今年能達成談判協議

股市 08:53 2023/07/14

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【資源股】五礦資源在秘魯重要銅礦項目恐再度延期　公司：望能今年達成談判協議

五礦資源 （01208） 在秘魯Las Bambas銅礦修建第二個礦坑的計劃可能再度推遲。公司負責企業關係的Troy Hey接受採訪時指，公司希望能在今年完成談判，但現在談及進度還為時過早，一旦達成協議，大概最多三個月就能開採。

公司原計劃在今年下半年啟動一項拖延已久的旨在減輕當前礦坑損耗的項目。但由於與原住民的談判拖延，該項目面臨延遲。

Las Bambas位於秘魯安第斯山脈的一個偏遠地區，是世界上最大的礦山之一，但同時在開發過程中面臨諸多麻煩。在五礦資源2016年斥資100億美元投建以來，該礦一再遭到原住民社區的抗議。當地的封鎖和其他干擾已超過600天，阻礙了向中國冶煉廠的運輸。目前五礦在當地礦區的經營受到軍方保護。

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編輯：姚卓然



 

港股 地緣政治 外交 秘魯 五礦資源（01208）
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