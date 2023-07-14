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【美股焦點】迪士尼CEO：將減少星球大戰和漫威系列支出以削成本　另尋求出售電視資產

股市 08:37 2023/07/14

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【美股焦點】迪士尼CEO：將減少星球大戰和漫威系列支出以削成本　另尋求出售電視資產

迪士尼（Disney，美：DIS）行政總裁Bob Iger表示，星球大戰（Star Wars）和漫威（Marvel）系列的內容支出和創作將會減少，並指，近年來漫威電視節目的爆炸式增長「沖淡了該品牌的焦點和關注」。

日前獲迪士尼延長合同兩年至2026年的Iger表示，公司有可能將迪士尼內容授權給其他串流媒體平台。他認為，授權是形成傳統電視業務的一系列模式的一部分，而在串流媒體發展初期，為自己的平台保留內容是正確的舉措。他曾指漫威品牌沒有任何本質上的問題，但是時候探索該品牌的新鮮感。

另外，就電視業務方面，Iger表示，迪士尼可能很快會出售其電視資產，因其業務可能不是公司的核心。公司首要任務是評估傳統電視業務。

迪士尼擁有一系列電視網絡，從ABC廣播電台到ESPN等有線電視頻道。他指出，迪士尼願意尋找戰略合作夥伴，可以採取合資或出售所有權的形式，又認為ESPN轉型為直接面向消費者的業務是好方向，但拒絕透露具體時間。

迪士尼正在尋求削減成本，今年較早時候，迪士尼表示將削減55億美元的成本，其中包括30億美元的非體育內容成本。

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編輯：姚卓然

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