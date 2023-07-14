【珠寶股】六福第一季同店銷售按年升67%　港澳市場同店銷售升75%

▲ 【珠寶股】六福上季同店銷售按年升67% 港澳市場同店銷售升75%

六福 （00590） 公布截至3月底止季度零售銷售表現。受惠中港澳全面通關，港澳市場復甦勢頭持續，加上低基數效應，整體同店銷售按年升62%，其中黃金產品的同店銷售增67%，定價首飾產品同店銷售增54%。

期內，港澳市場同店銷售保持顯著升勢，按年增加75%，其中澳門同店銷售升90%，香港同店銷售70%。若與2019財年比較，港澳整體同店銷售大致持平。

內地市場的消費情緒恢復較港澳緩慢，其自營店於季內的整體同店銷售按年升3%，而內地電子商務業務第一季的銷售額增長理想，達40%。因此，內地零售銷售收入季內按年升38%，並超越2019財年水平約三成。

於6月30日，集團全球共有3179間店舖，淨增74間。「六福」自營店共有141間，包括67間設於內地、48間設於香港、16間設於澳門及10間設於海外。

六福指，港澳旅遊業和本地需求復甦強勁，將帶動宏觀經濟的持續改善，預期可令港澳市場的業務維持良好增長勢頭，疊加低基數效應，期望本財年恢復並超越2019財年的表現。

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責任編輯︰梁浩碩