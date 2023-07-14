▲ 【新股IPO】新傳企劃1284上限定價 超購43倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

新傳企劃 （01284） 公布招股結果。新傳企劃以每股0.92元定價，為招股價範圍0.84至0.92港元的上限定價，集資淨額1億元，一手中籤率30.01%，抽80手（400,000股）可穩獲一手。新傳企劃於7月17日掛牌。【分配結果連結】

新傳企劃於公開發售部分錄11655人認購，超額認購43.2倍，配售部分超購0.5倍。

集資所得約44.4%用於擴展及加強產品系列、數據收集及分析能力；約26.3%用於合併及收購其他媒體或電子商務市場從業者或建立策略聯盟；12.5%用於建設內部媒體內容管理平台；9.9%用於一般營運資金；及6.9%用於償還銀行借款。

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責任編輯︰梁浩碩