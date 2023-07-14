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【鷹王引退】儲局鷹王布拉德突辭職　轉任名校商學院院長

股市 06:27 2023/07/14

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【儲局官員】儲局鷹王布拉德突辭職　轉任名校商學院院長

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）宣布辭職，1個月後（8月14日）生效，他8月15日將出任普渡大學（Purdue University）克蘭納特管理學院院長，並停止以聯儲局官員身份公開發言，他未有提及為何突然離職。聖路易斯聯儲銀行將聘請獵頭公司尋找布拉德繼任人。

邁阿密大學經濟系主任，曾在聖路易斯聯儲任經濟學家的David Andolfatto表示，布拉德的離開令人震驚。

市場預期鴿派聲音當道。現年62歲的布拉德，從2021年年中就一直在推動聯儲局採取更激進的貨幣緊縮政策，認為聯儲局通脹「暫時論」是錯誤的，也是第一批呼籲加息0.5厘，以至加息0.75厘的委員。

布拉德發表聲明指，在過去33年，任職聖路易斯聯儲銀行是一個殊榮，包括15年任職行長，很感激能夠與如此敬業及互相鼓勵的同事在聯邦儲備體系一起工作。

布拉德曾指，通脹的風險是不會逆轉及回到低水平，只要勞動力市場好，這就是一個好時機，將問題拋諸腦後，並不會重濱1970年的問題。

聯儲局現時有3名主要職位的空缺，聯儲局理事候選人、經濟學家Adriana Kugler正在等待參議員確認提名， 堪薩斯州城聯儲至今還在找人繼任1月份退休的行長Esther George。

【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大　料今年仍需要再加息兩次

【儲局官員】布拉德：可能仍需提高利率抗通脹　料美國經濟可實現軟著陸

記者：譚志偉

貨幣政策 大學 經濟 獵頭公司 加息 辭職 美國聯儲局
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